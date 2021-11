Pro Patria: testa alla Triestina. Prina: “Serve fare quadrato attorno alla squadra”

Dopo una settimana in cui l’attenzione di media e tifosi della Pro Patria è stata (giustamente) riservata quasi esclusivamente alle vicende societaria, con la presentazione di giovedì della cordata Sgai, finalmente si ritorna a far parlare il campo.

Domani, domenica 28 novembre, i tigrotti bianco-blu sono infatti chiamati a una delle trasferte più complicate della stagione, la suggestiva sfida al Nereo Rocco contro i rosso-alabardati della Triestina. Una partita tutt’altro che semplice: la Triestina è una squadra che lotta apertamente la promozione nella serie cadetta e che, dopo una partenza a rilento, sembra avere tutte le carte in tavola per sognare la B. La Pro Patria invece, inutile nascondersi, sta attraversando un momento delicato segnato da alti (ottobre) e bassi (novembre) sul rettangolo di gioco e “l’insediamento lampo” di Citarella ai vertici della società.

«In questo momento servono equilibrio e serve far quadrato attorno alla squadra» commenta con consapevolezza alla vigilia della sedicesima del Girone A l’allenatore dei tigrotti di Busto Arsizio Luca Prina, che gode della stima della nuova presidenza partenopea come il ds Sandro Turotti.

«Per strada abbiamo perso punti che gridano vendetta, mi riferisco al pareggio con la Giana e la sconfitta con il Fiorenzuola – prosegue il tecnico biellese -. Arriviamo a questa partita con alle spalle una situazione sicuramente particolare che va fotografata, gestita con molto equilibrio, serenità ma anche con chiarezza. Noi dobbiamo occuparci del campo ma è naturale che domani ci è chiesto qualcosa in più. Abbiamo bisogno di una prestazione importante e recuperare punti che ci devono dare la tranquillità giusta per continuare il nostro percorso salvezza».

Prina: “Quando sono arrivato non sapevo della cessione della società. Un piacere lavorare con Patrizia Testa, persona splendida”

«Sapevo della cessione della società? No, ero allo oscuro di tutto – risponde Prina -. La presidentessa non aveva nessun motivo per comunicare a me quelle che erano le trattive personali. Io sono venuto alla Pro Patria, oltre che la tradizione della piazza, anche per le persone che compongono questa società. Posso dire che la presidentessa Testa è una persona splendida che mi ha fatto confermare la buona scelta che ho fatto venendo qua. Non posso che confermare la stima nei suoi confronti».

Triestina partita a singhiozzo ma candidata alla B

Senza tralasciare l’aspetto tecnico-tattico (padroni di casa schierati col 442, tigrotti col 352), la partita di domani andrà gestita soprattutto più a livello emotivo e caratteriale: «La forza della Pro Patria è da sempre la sua coesione. La squadra, il pubblico, gli ultras ma anche i giornali, tutte queste componenti che compongono Busto Arsizio, devono aiutare a trainare la Pro Patria. Sarà fondamentale avere l’appoggio e il sostegno di tutti e sono sicuro che anche l’area societaria darà le giuste risposte».

D’altro canto, come già detto, la Triestina era proprio l’ultimo avversario che un calendario benevolo avrebbe potuto consegnare in questo momento. Una squadra «partita a singhiozzo» per usare le parole del mister «ma con la qualità e la rosa per essere annoverata tra le favorite alla vittoria finale» – sottolinea Prina – «Stiamo parlando di una squadra di primissima fascia, come il Padova, di una piazza e di una mentalità caratterizzate dal desiderio di uscire da questa categoria».

Rientra Piu, out Vezzoni e Colombo. Molinari squalificato

In casa dei tigrotti, invece, non c’è pace per la rosa. Le buone notizie riguardano Piu, al rientro dopo oltre un mese di stop, ma un crudele contrappasso costringe a un lungo infortunio Vezzoni, che, pur da comprimario, quando schierato in campo ha sempre mostrato di giocare con voglia ed estro nonostante la giovane età.

Se poi nelle scorse settimane i problemi arrivavano dall’attacco, domani sarà la difesa a stringere i denti: non saranno della partita il capitano Colombo, Lombardoni e Molinari, squalificato per somma di diffide, mentre Saporetti e Sportelli non sono al top della condizione. Insomma, servirà prudenza e giocarsi al meglio le poche carte a disposizione facendo leva su tutto l’orgoglio tigrotto, che in questa stagione si è visto solo a intermittenza.

