“Pronte a spiccare il volo!”. A Luvinate al via una proposta scout per le bambine dagli 8 agli 11 anni

A partire da settembre 2021, la Comunità Pastorale di S.Eusebio ha accolto l’inizio di una nuova grande avventura: l’apertura di un nuovo “Cerchio di Coccinelle” degli Scout d’Europa FSE. Una proposta educativa e di crescita dal grande valore sociale e formativo.

LA NATURA, IL GIOCO E I PROPRI TALENTI – Le coccinelle sono piccole bimbe scout, dalla 3ª alla 5ª elementare, che insieme abbracciano le avventure di crescita che il metodo di Baden Powell propone. “Attraverso il costante contatto con la natura, il gioco e l’avventura, ogni bimba avrà la possibilità di scoprire i talenti custoditi nel suo animo, la bellezza del vivere in comunione con le proprie sorelline e la gioia infinita che si trova nel fare un favore a qualcuno ogni giorno, per diventare grandi”.

LEALTÀ, SEMPLICITÀ, SERVIZIO – «Se tu domandi perché sono Scout, ti dirò: perché non posso fare altrimenti. Sono stata conquistata dai loro occhi limpidi e dal loro modo di stringere forte la mano. E poi dalla loro lealtà; dalla semplicità dei loro rapporti. Da quel modo di andarsene a vivere all’aperto, di amare la natura, di amare il prossimo più di se stesse e di aiutarlo con le proprie forze, giorno dopo giorno, ciascuna come meglio può» (dal Libro di Lezàrd). Queste le parole con cui le Capo delle Coccinelle, Martina e Diletta, hanno scelto di presentarsi alla comunità di S. Eusebio: un patto educativo, un percorso di crescita, un’occasione per scoprire sè stesse e la pienezza della propria gioia, custodita nel profondo dono di sè al prossimo.

LE ATTIVITÀ, INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI – Gli incontri si svolgono tutti i sabati pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 presso l’Oratorio di Luvinate. Una volta al mese invece ci sarà la vera e propria uscita, per l’intera giornata. Già sono una decina le bambine che hanno aderito a questa significativa proposta. Per informazioni ed adesioni si può scrivere o telefonare a Martina, Capo cerchio, al numero 342 5194360.

VI ASPETTIAMO! ‘- «Vi aspettiamo – sottolineano i Cspi- non vediamo l’ora di intraprendere questa avventura insieme e di spiccare il volo verso il cielo per lasciare questo mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato!».