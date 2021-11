Pronto il campo da bocce nel parco Buon Gesù di Castellanza, giovedì l’inaugurazione

Giovedì 2 dicembre sarà inaugurato il campo di bocce realizzato nel parco Buon Gesù, voluto dall’amministrazione comunale per rispondere alle esigenze di socialità degli abitanti del quartiere e di tutti i castellanzesi, che da diversi anni non hanno più a disposizione un luogo pubblico dove praticare il gioco delle bocce.

Si tratta di un impianto regolamentare, della dimensione di 26,50 per 4,00 metri, con fondo in erba sintetica.

È una delle opere realizzate a compensazione della realizzazione della centrale di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e vapore all’interno dell’area del Polo Chimico.

Il nuovo impianto sarà inaugurato nella giornata di giovedì 2 dicembre alle ore 11,30. All’inaugurazione interverranno il sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini, e il Consigliere delegato allo Sport, Gigi Croci.