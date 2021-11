Proteggere la propria casa dal fuoco costa meno di un caffè al giorno

Mai come in questo ultimo periodo abbiamo sentito parlare di incendi, palazzi dove le fiamme sono divampate e hanno bruciato intere porzioni in pochi minuti, ponti antichi che hanno preso fuoco, tetti di abitazioni in fiamme.

Ma quali sono le cause di un incendio in un’abitazione?

Le cause di un incendio sono infinite e spesso tutto inizia da una scintilla, da un comportamento poco attento, dal caricabatteria difettoso di uno smartphone, da una sigaretta fumata a letto prima di addormentarsi, da un fono lasciato acceso per prendere sonno, da un’ardita sperimentazione culinaria. O ancora in molti casi tutto parte dalla canna fumaria, costruita senza adeguato isolamento termico, o non pulita adeguatamente, dove il calore sviluppato è tale da innescare un incendio nelle travi del tetto; oppure ancora dai cortocircuiti delle stufette elettriche utilizzate quando non è ancora ora di accendere il riscaldamento ma c’è bisogno di scaldare un po’ gli ambienti, oppure gli scaldabagni, spesso utilizzati per godere un bagno o una doccia in un ambiente tropicale. E come se non bastassero elementi interni alla casa, non dimentichiamo le precipitazioni a carattere di uragano che negli ultimi anni innescano sempre più spesso vere e proprie tempeste di fulmini che entrano nell’impianto elettrico e sviluppano la fiamma all’interno delle prese elettriche, causano roghi capaci di devastare tutto.

Vedere la propria casa o la propria azienda avvolta dalle fiamme rappresenta già uno dei peggiori incubi, ma i momenti di maggiore stress si vivono nei giorni successivi, quando anche l’acqua che è servita per spegnere le fiamme ha reso totalmente inagibili gli spazi e ci si chiede: “Adesso dove vado a vivere? Come faccio a continuare la mia attività?”.

Provate a chiedere ai vostri nonni o ai vostri bisnonni e anche loro vi racconteranno che in passato si dava molta importanza alla stipula dell’assicurazione del fuoco, che proteggesse in caso di incendio delle fattorie o dei fienili.

E allora, cosa possiamo fare oggi per assicurare la casa, l’azienda, il negozio che con tanti sacrifici abbiamo acquistato e che magari stiamo ancora pagando e proteggere i nostri beni?

Chiara Suriano, Verilio Caccia, Linda Misuraca, Giada Bottiggi e Matteo Favale, consulenti di Suriano Assicurazioni di Varese lavorano quotidianamente per trasmettere a privati e imprese l’importanza della copertura di rischio elevata e della stipula di una assicurazione costruita su misura per la propria realtà, per avere una polizza che possa coprire l’effettivo valore di ricostruzione di un fabbricato, di acquisto dell’arredamento (civile e industriale), per vedere risarcito in modo congruo il danno materiale subito.

Lo staff di Suriano Assicurazioni composto da Antonella Iorio, Lilly Nichisolo, Morena Vestina e Cristina Suriano, non si limita alla consulenza e alla stipula del contratto di assicurazione, ma interviene in prima persona proprio nel momento in cui i pompieri sono andati via e ci si trova a dover affrontare il danno, seguendo il sinistro passo dopo passo. E così la polizza sottoscritta prevede l’uscita immediata di un perito che svolge un sopralluogo accurato per stabilire l’entità del danno e per incaricare professionisti che si occupino di svuotare, pulire e ripristinare gli spazi (chiaramente previa autorizzazione del cliente), anticipando le spese e sollevando l’assicurato da ogni incombenza, anche nel momento in cui questi si trovi a dover affittare una stanza, nel periodo dei lavori.

Con le polizze TuttoCasa, Impresa Extra, Commercio Extra, Fabbricato, la compagnia Italiana Assicurazioni offre delle soluzioni per ridurre gli impatti economici dovuti all’affitto di nuovi locali dove poter vivere o lavorare mentre vengono ripristinati i locali danneggiati.

E se vi state chiedendo quanto costa? Il prezzo di un’adeguata copertura può costarvi l’equivalente di un paio di cene al ristorante, o se vi è più facile, meno di un caffè al giorno, per proteggere la vostra casa, la vostra azienda, la vostra famiglia, voi stessi, i vostri ricordi.