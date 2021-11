Il punto sulla Robur Varese: Maruca trascina i gialloblu a Borgomanero

La Coelsanus Varese ha ottenuto ieri sera – domenica 14 – la terza vittoria del proprio campionato in sette partite disputate e ha permesso ai gialloblu di salire a metà classifica in una graduatoria ancora piuttosto corta dove non ci sono imbattute (comanda il trio San Miniato-Omegna-Vigevano a 12) né squadre ancora a zero.

Il successo della Robur a Borgomanero è di quelli emozionanti: la squadra di coach Donati è scesa in campo senza due dei giocatori più rappresentativi, per di più impiegati in ruoli simili. Capitan Marco Allegretti – che a 40 anni è ancora un fattore più che valido in questo torneo – è andato a referto senza neppure togliere la tuta visto l’infortunio al tendine mentre il giovane Nicolò Virginio era impegnato in Serie A con la Openjobmetis ed è anche sceso in campo per 1′ nella vittoria di Trieste.

In questa situazione, i varesini hanno però trovato un trascinatore in Matteo Maruca: la 24enne guardia gialloblu si è inventato una partita da 31 punti realizzati con 7/9 da 2 e 2/6 da 3 oltre a un eccellente percorso netto in lunetta: 11 su 11. Ed è stato proprio Maruca a compiere il capolavoro finale: 5 punti per chiudere il gap creatosi a favore di Borgomanero (92-87 a un minuto e mezzo dalla fine) e la giocata del sorpasso decisivo per il 92-94 finale. Bella anche la prova di Librizzi, autore di 19 punti, mentre Pilotti e Spatti si sono fatti sentire in attacco e a rimbalzo e Trentini ha aggiunto una “doppia cifra” (13 punti) con 3 su 6 dall’arco.

Grazie alle tre vittorie nelle ultime quattro gare (le precedenti a Firenze e con Empoli) la Coelsanus può ora guardare avanti con più tranquillità e dimenticare il disastroso KO di Livorno della scorsa settimana. All’orizzonte un’altra toscana, Cecina, che Varese ospiterà sabato al Campus dalle ore 18. L’obiettivo è quello di riportare in parità il bilancio vinte-perse (per ora la Robur è 3-4) per affrontare con ancora maggiore entusiasmo la seconda parte del girone di andata.