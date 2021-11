Quali sono gli sport più praticati in Lombardia? Scopriamo le discipline più amate

Siamo un Paese di sportivi, e per fortuna! Contro la minaccia della sedentarietà, sono invece molte le persone che praticano discipline sportive, e non solo a livello dilettantistico. Tuttavia, agonisti o meno, l’importante è partecipare, e fare sport è una delle strade più felici per mantenere un buono stato di salute fisica, tenere lontano il rischio di patologie e migliorare l’umore. Scopriamo insieme quali sport sono particolarmente praticati in Lombardia e quali sono gli effetti positivi dell’allenamento.

1. Quanto sono sportivi i Lombardi nel 2021?

L’indice di sportività del 2021 vede Varese svettare, e altre sette province lombarde entro le prime 20 posizioni in classifica. Dopo il Covid, si è rimessa in moto la “macchina dello sport”, con i giochi olimpici ma anche i giochi paralimpici. Questi due aspetti hanno un peso notevole nell’annuale classifica stilata da PtsClas sull’indice di sportività.

Infatti, la (sospirata) ripresa dell’attività sportiva, anche se non certo priva di limitazioni, è stata ulteriormente incrementata dai recenti successi delle nazionali azzurre (nel calcio, nelle dispute olimpiche e non solo). Le numerose (e forse inaspettate) soddisfazioni nel medagliere olimpico e paralimpico hanno sensibilmente influito (parliamo del 12%) sui fattori e sugli indicatori che costituiscono l’indice di sportività.

In cima alla classifica troviamo Varese, “portata su” dai gratificanti risultati degli atleti: solo lo scorso anno si trovava in 14ª posizione, per la prima provincia si aggiudica questo ottimo (e meritevole) risultato tra le province della regione Lombardia.

2. Non solo Varese: i brillanti risultati della Lombardia post Covid

A lambire il podio troviamo Cremona (ora quarta, lo scorso anno 22ª), la sola provincia con un paio di campioni (Valentina Rodini per il canottaggio e Fausto Desalu per l’atletica), e Bergamo (oggi quinta, lo scorso anno era seconda), vincitrice nel “calcio professionistico”.

Non è finita qui. Una soddisfazione dietro l’altra per la Lombardia, con anche Milano (al dodicesimo posto), Monza Brianza (al quindicesimo posto), Brescia (al diciottesimo, come non ricordare la “scheggia” nonché rivelazione olimpica, velocista e lunghista Marcell Jacobs, bresciano con sangue a stelle e strisce?) e a chiudere Lecco (in ventesima posizione), un totale di sette province su dodici nella generale “top 20” nazionale.

Inoltre, non dimentichiamo la città di Pavia si guadagna grandi gioie grazie alle medaglie olimpiche maschili, con gli argenti di Mauro Nespoli (campione di tiro con l’arco) e Manfredi Rizza (campione nel kayak), senza dimenticare i due bronzi nel nuoto, con le performance di Federico Burdisso.

Alberto Miglietta, vicepresidente del PtsClas, sottolinea che gli ottimi risultati delle città lombarde sono stati raggiunti da un sistema sportivo adeguatamente organizzato, competitivo, entusiasticamente proiettato verso le Olimpiadi invernali del 2026, malgrado il recente trascorso pandemico, la ferma obbligata e tutti i problemi che ne sono conseguiti.

3. Perché fare sport fa bene alla salute?

Fare sport comporta non pochi vantaggi:

3.1. Promuove una buona salute fisica e allontana il rischio di patologie

Sia che si pratichi nel tempo libero, sia che venga praticato a livello semi- professionale o agonistico, lo sport è indubbiamente tra i consigli di salute, assieme a una corretta alimentazione. Infatti, muoversi e seguire uno stile di vita dinamico tengono lontano il rischio cardiovascolare (perché migliorano la circolazione), così come ictus e diabete.

Muoversi può anche influire positivamente sulla buona qualità del riposo notturno, e dormire bene la notte è fondamentale per iniziare al meglio la giornata. L’ideale sarebbe svolgere la pratica sportiva in un orario non troppo vicino al riposo notturno, magari un allenamento di tipo aerobico (anche una camminata veloce) al mattino prima di colazione, per 30- 40 minuti a giorni alternati. Per completare, è possibile integrare con una routine di esercizi anaerobici (pesistica, per esempio), in palestra o a casa.

È importante ricordare che la nostra salute è fortemente influenzata dal nostro stile di vita. Alcune patologie sono riconducibili ad abitudini e comportamenti sbagliati. Scarsa o inesistente attività motoria, stile alimentare privo di nutrienti importanti, abitudine all’alcol e al fumo sono cause importanti di malattie croniche e degenerative. Al contrario, abitudini regolari e costante esercizio fisico possono allungare l’aspettativa di vita e incidere positivamente sulla qualità della vita di ciascuno di noi.

3.2. Favorisce equilibrio e benessere psicologico

Oltre alla salute fisica, fare sport e muoversi giovano sensibilmente anche al proprio equilibrio interiore e al benessere psicologico. Correre, camminare, svolgere il proprio sport preferito aiutano a scaricare tensioni e liberare la mente, ritrovando energia e consentendoci di affrontare al meglio giornate intense e periodi stressanti.

3.3. Ha una valenza sociale importante

Tuttavia, l’attività sportiva non comporta solo benefici per il nostro benessere psicofisico, ma ha anche importanti risvolti di carattere formativo ed educativo. Soprattutto gli sport di squadra restituiscono ai giovani importanti insegnamenti dal punto di vista relazionale e del rispetto per le altre persone: orientarsi all’interno di un gruppo aiuta i ragazzi a stringere nuove amicizie e condividere valori fondamentali (il rispetto, appunto, l’ascolto, il dialogo, lo spirito di condivisione e di autogestione), favorendo l’integrazione e migliorando la vita nella collettività.