Quasi cento contagi nelle scuole del Varesotto in sette giorni

Sono quasi cento gli studenti contagiati e attualmente in isolamento. I numeri maggiori sono nella primaria dove si contano 39 alunni positivi, mentre nella fascia prescolare sono 21 , alle medie 19 e alle superiori 17.

Le nuove indicazioni ministeriali hanno fatto impennare la domanda di tamponi per stabilire la quarantena: il sistema a doppia verifica T0 e T5 si rivela, però, efficace. Solo se emergono tre casi contemporaneamente dallo stesso gruppo classe scatta per tutti la quarantena, mentre se sono due, le misure sono adottate solo per chi non è vaccinato. Ats Insubria è intervenuta, però, già in alcune realtà scolastiche con la drastica chiusura totale: l’ultima in ordine di tempo è la primaria di Marnate.

In quarantena, dunque, ci sono 309 alunni e 52 operatori della fascia infanzia e nido, 277 bambini e 36 operatori della primaria, 44 ragazzini delle medie ( nessun operatore), e 45 studenti e 2 operatori delle superiori.

Nell’ultimo monitoraggio effettuato da Ats Insubria in tre scuole a campione, utilizzando i test salivari, è stato individuato solo un caso positivo in una primaria. Somministrati 400 kit salivari.