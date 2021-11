Questa sera a Luino ventun rintocchi per ricordare i caduti di tutte le guerre

Luino anticipa di un giorno la commemorazione dei caduti di tutte le guerre con una cerimonia questa sera alle ore 19:00 presso Piazza Risorgimento. Presenti ci saranno l’Associazione Nazionale Alpini gruppo di Luino, presieduta da Pier Marcello Castelli, il sindaco di Luino Enrico Bianchi e una rappresentanza dell’amministrazione. In questa occasione verrà deposta una corona in loro ricordo e alle 19:00 precise, dopo molto tempo, la campana civica di Palazzo Serbelloni suonerà per ventun volte. Ventuno come le lettere dell’alfabeto, a ricordare tutti i nomi e cognomi di chi perse la vita in guerra.