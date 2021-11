Raccolta benefica In Farmacia per i bambini, fino al 20 novembre

A partire da oggi, lunedì 15 novembre e per sei giorni, fino a sabato 20 novembre, Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, torna la raccolta benefica “In farmacia per i bambini” promossa da Fondazione Francesca Rava e NPH Italia Onlus insieme al network Kpmg e dedicata alla sensibilizzazione sui diritti dei più piccoli alla salute.

Madrina dell’iniziativa anche quest’anno è Martina Colombari che invita i cittadini a partecipare donando farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per minori in povertà sanitaria.

All’emergenza sanitaria dovuta al Covid19 è seguita anche quella economica e sociale: secondo i dati Istat in Italia nel 2020 i minori in povertà assoluta sono arrivati a 1milione e 346 mila, 209 mila in più rispetto all’anno precedente. Per questo l’anno scorso l’iniziativa è stata comunque promossa (nonostante l’emergenza in corso ), riuscendo a raccogliere 220.699 prodotti per 750 enti italiani in aiuto a 40.000 bambini in tutta Italia. E parte del raccolto ha aiutato anche L’ospedale pediatrico NPH che assiste 80mila bambini l’anno ad Haiti, paese poverissimo dove alle difficoltà della pandemia si sono aggiunte quelle create da un altro recente terremoto.

Come donare in pratica

Giunta alla nona edizione l’iniziativa si svolge grazie alla preziosa collaborazione di oltre 4 mila volontari e 2100 farmacie in tutta Italia, di cui 33 solo tra Varese e provincia (l’elenco completo a questo link), grazie anche al sostegno di Federfarma, Fofi e Cosmofarma.

I cittadini che vorranno partecipare all’iniziativa non dovranno fare altro che recarsi in una delle farmacie aderenti al progetto e acquistare un prodotto pediatrico.

«Sono moltissime le richieste di aiuto che la Fondazione Francesca Rava riceve da Case famiglia, Comunità per minori e famiglie che non riescono a far fronte alle necessità dei propri figli – afferma Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione – Dal 15 al 20 novembre nelle farmacie aderenti tutti possiamo acquistare e donare farmaci e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria. Tutti insieme possiamo contribuire al raggiungimento di uno dei più importanti tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite saluti per salute per tutti e per tutte le età».