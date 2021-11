Come raccontare l’acqua, tra passato e futuro: le testimonianze a Glocal

L’acqua, in tutte le sue forme, è la base della nostra vita, specialmente se visualizzata come un «prisma» dalle mille facce e sfaccettature, così lo ha introdotto Eleonora Martinelli, giornalista di VareseNews e moderatrice del panel a Glocal con gli ospiti Marco Ferrari (giornalista scientifico di Focus), l’archeologa Flavia Amato e Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa.

Un confronto che poi è naturalmente sfociato su una riflessione importante riguardante il ruolo del giornalismo rapportato al racconto del cambiamento climatico: «La poca preparazione scientifica della maggiorparte dei giornalisti spinge a dire che la scienza debba ascoltare tutte le altre voci. Questa si somma alla volontà di avere audience: il risultato di tutto ciò è che i problemi non vengono visti come problemi».

La difficoltà nella comunicazione

Marco Ferrari si è concentrato sul rapporto tra giornalismo scientifico e acqua: «Si parla poco dell’acqua che noi possiamo utilizzare che è, in realtà, una quantità assolutamente minima presente sul pianeta. È difficile comunicare questo dato, visto che tendiamo ad utilizzare l’acqua potabile come se fosse una fonte inesauribile: insieme al ciclo dell’acqua, si sta modificando a causa del cambiamento climatico; deve essere raccontarlo attraverso uno sforo ulteriore da parte del giornalismo».

Lo sforzo, da parte del giornalismo e dei comunicatori, deve fare perno sul limite della disponibilità dell’acqua (tra il 2-5% di tutta l’acqua presente sulla terra). «Se la comunicazione non ha uno sguardo locale sui fatti e globale nei contenuti rispetto all’acqua, in futuro avremo dei problemi», ha affermato.

L’acqua della provincia di Varese

«L’acqua è come la corrente elettrica. Ti poni il problema solo quando non arriva»: a dare un quadro preciso sulla gestione del ciclo dell’acqua nella provincia di Varese, Paolo Mazzuchelli.

Alfa, che gestisce il territorio dal 2016, ha 144 soci (135 comuni della provincia di Va, più 8 di Como). Un dato preoccupante che riguarda la provincia è la dispersione idrica del 44%, «che non fa onore alla provincia quando la media europea è del 12-13%». Una delle mission di Alfa è, dunque, arginare il dato: nel 2021 sono stati investiti 22 milioni di euro e l’anno prossimo ne verranno stanziati dai 22 ai 27 milioni di euro.

In Lombardia si paga il gestore dell’acqua 259,73 euro all’anno, la quartultima regione d’Italia. L’Italia è uno dei paesi in Europa in cui l’acqua costa meno (2,19 euro al metro cubo). «La gestione industriale di un bene primario è molto complessa, perché non c’è solo la parte economica ma anche un carico morale che ci portiamo dietro quotidianamente», ha concluso.

L’acqua tra natura e cultura

Flavia Amato, del Parco Regionale Veneto Delta del Po, ha invece raccontato della candidatura al Marchio del patrimonio europeo, insieme al museo archeologico di Adria, quello di Altino e quello di Venezia e, infine, al museo Delta antico di Comacchio, unendo la preservazione della natura e della biodiversità alla tutela del patrimonio artistico-culturale.

Si tratta di un progetto ambizioso, in grado di trasmettere un forte messaggio: tutela del territorio, trasmissione della sensibilizzazione e valorizzazione. «Noi abbiamo paesaggi naturali e siti culturali, un’area ambientale delicata e ricca di biodiversità, che può configurarsi come area di sperimentazione di sostenibilità. Si può anche configurare come luoghi di veicolazione della diversità culturale, perché tutti i luoghi non sono stati scenari di scontri, ma di convivenza pacifica», ha spiegato.

L’iniziativa è abbastanza giovane, ad oggi sono 48 gli iscritti al Marchio. «Abbiamo superato la pre-selezione insieme all’isola di Ventotene e nella primavera 2022 verrà giudicato da un panel europeo».