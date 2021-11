Rapina a mano armata in un ambulatorio veterinario di Lonate Pozzolo

I Carabinieri della stazione di Lonate Pozzolo, insieme a quelli della Compagnia di Busto Arsizio, al lavoro per dare la caccia ad un uomo che nella serata di ieri, giovedì, ha rapinato un ambulatorio veterinario di via Dante.

L’uomo si è presentato all’interno dei locali che ospitano una clinica per animali col volto semi-coperto dalla mascherina e con una pistola (non si sa se vera o giocattolo) in pugno e si è fatto consegnare i circa 600 euro incassati dall’attività durante il giorno. Infine si è dileguato.

Fortunatamente nessuna delle persone presenti in quel momento ha riportato ferite ma grande è stato lo spavento per un evento del tutto inaspettato. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’accaduto anche tramite eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.