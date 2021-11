Una rapina, violenze in famiglia e le lucine di Natale nel podcast del 5 novembre

Le principali notizie di venerdì 5 novembre

I Carabinieri della stazione di Lonate Pozzolo stanno cercano l’uomo che nella serata di giovedì, ha rapinato un ambulatorio veterinario di via Dante. Il rapinatore, che si è presentato col volto semi-coperto e armato di pistola, si è fatto consegnare i circa 600 euro incassati dall’attività durante il giorno e si è dileguato. Grande lo spavento tra i presenti ma nessuno ha riportato ferite.

Due brutte storie di maltrattamenti sono state portate alla luce dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio che ha eseguito altrettanti provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di due soggetti ritenuti responsabili di aggressioni e violenze nei confronti delle rispettive compagne.

Coinvolti un trentanovenne dell’Europa dell’est denunciato nel settembre scorso da una donna, residente a Busto Arsizio. Il secondo caso riguarda un uomo nordafricano di trentuno anni che era stato segnalato dalla una delle due figlie minorenni che si era rivolta alle forze dell’ordine spaventata dal comportamento aggressivo e violento del padre.

l TAR della Lombardia sospende lo sgombero delle famiglie sinti di Gallarate

Il tribunale amministrativo di Milano ha sospeso l’ordinanza del Comune, risalente alla primavera scorsa, che imponeva lo sgombero alle tre famiglie sinti, una ventina di persone in tutto, che erano tornate nel campo di via Lazzaretto, già sede dell’area attrezzata individuata dal Comune nel 2007. Proprio intorno a quell’assegnazione del campo nel 2007 ruota il ricorso presentato dall’avvocato Luca Bauccio: il Comune di Gallarate non l’avrebbe mai revocata e quindi le famiglie hanno diritto a rimanere lì, almeno fino all’esame di merito, che riprenderà a gennaio 2022.

Si accenderanno il 4 dicembre e rimarranno visibili durante tutte le Feste di Natale le “Lucine di Natale” che verranno0 allestite a Laveno Mombello. Oltre 500mila luci LED per la manifestazione che si inserisce nel più ampio contesto di iniziative natalizie che il Comune, assieme alle realtà del territorio, sta organizzando con il coinvolgimento di Lino Betti, l’ideatore delle “Lucine di Leggiuno”.

La piccola Mara, secondogentita di una donna residente a Varese, aveva fretta di nascere e non ha dato tempo alla sua mamma di raggiungere l’ospedale Del Pontre. All’arrivo dei soccorritori, l’automedica del 118 e l’ambulanza di Croce Rossa, la bimba era già tra le braccia della madre. Dopo essere state visitate, sono state trasportate in ambulanza in ospedale,

