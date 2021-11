Recovery Plan: ragione, obiettivi e investimenti. Se ne parla al circolo Acli di Gallarate

Recovery Plan for Europe: conoscerne la ragione, gli obiettivi degli investimenti NextGenEu, il

funzionamento, come pure le conseguenze e i cambiamenti che comporta per l’Unione europea, per gli Stati

e anche per i territori. É questo il senso dell’iniziativa promossa dal Circolo Acli “A.Grandi” di Gallarate e dal Movimento Federalista Europeo – Sezione di Gallarate – per Giovedì 2 dicembre ore 20.45 presso la sala Rimoldi Acli di via Agnelli 33 – con l’introduzione di Antonio Longo, cui seguirà il dibattito.

Gradita la prenotazione per email: gallarate@aclivarese.it