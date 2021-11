Regione Lombardia premia l’agricoltura giovane

Regione Lombardia investe sui giovani che scelgono l’agricoltura, destinando risorse per aziende agricole gestite da under 40 nell’ambito del Programma di sviluppo rurale.

«Siamo la prima regione agricola d’Italia e abbiamo il dovere di anticipare il futuro – ha detto oggi l’assessore regionale all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi, durante la Fiera agricola zootecnica italiana di Montichiari, in provincia di Brescia – Il ricambio generazionale è uno dei passaggi fondamentali. Oggi destiniamo 6,4 milioni di euro a 139 ragazze e ragazzi che hanno deciso di aprire una azienda agricola o di subentrare a una attività già esistente».

Sono 1.280 le aziende agricole giovani nate grazie a un contributo di 35 milioni della Regione Lombardia erogato in questi cinque anni: «Con il Piano Lombardia abbiamo anche investito 5 milioni per ammodernare le attrezzature degli istituti tecnici agrari. Non servono solo fondi per l’avviamento ma anche un serio intervento sulla formazione, per macchinari e tecniche che cambiano con grande velocità».

«L’innovazione – ha aggiunto l’assessore – è la chiave per la sostenibilità ambientale ed economica delle imprese. I giovani possono portare nuove energie, nuove tecnologie, nuove idee a un comparto fondamentale per l’economia lombarda e italiana. Per questo la Regione ha deciso di raddoppiare i premi di insediamento: sono passati da 20.000 a 40.000 euro per le aziende di pianura e da 30.000 a 50.000 euro per quelle di montagna».

Numero delle aziende finanziate per provincia e importo totale destinato:

Bergamo: 34 aziende, 1.630.000 euro

Brescia: 32 aziende, 1.470.000 euro

Como: 6 aziende, 300.000 euro

Cremona: 6 aziende, 240.000 euro

Lecco: 2 aziende, 100.000 euro

Lodi: 2 aziende, 80.000 euro

Mantova: 13 aziende, 520.000 euro

Milano: 1 azienda, 40.000 euro

Monza e Brianza: 6 aziende, 250.000 euro

Pavia: 7 aziende, 300.000 euro

Sondrio: 28 aziende, 1.400.000 euro

Varese: 2 aziende, 90.000 euro.