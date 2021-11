Regione pronta alla dose booster per chi ha fatto il vaccino monodose Janssen

Si apriranno probabilmente giovedì prossimo, 11 novembre, le prenotazioni per chi ha ricevuto il vaccino monodose Janssen. Si tratta della di booster consigliata per riattivare la memoria anticorpale in color che hanno fatto la prima e unica dose da almeno 180 giorni. Il nuovo vaccino sarà Pfizer o Modera ( ma con dose dimezzata come approvato da EMA).

Dopo la decisione decisa a livello centrale, Regione Lombardia sta predisponendo il piano per allargare la platea dei richiamati che, attualmente, sono gli over60, i soggetti particolarmente fragili, ospiti delle RSA e tutto il personale sanitario e socio assistenziale.

Dose booster per chi ha ricevuto un vaccino non riconosciuto da EMA

Come da indicazione trasmessa dal Ministero della Salute, visto il parere degli enti competenti, “i soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da Ema possono ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA (Pfizer o Moderna) nei dosaggi autorizzati per il “booster” a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 gg) dal completamento del ciclo primario”. Il completamento di tale ciclo vaccinale integrato è riconosciuto per il rilascio del Green Pass. “Superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento dello stesso – prosegue la nota – è possibile procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA, nei relativi dosaggi autorizzati”. (Entro i 180 giorni dalla somministrazione del vaccino non autorizzato, si procede con una sola dose di Pfizer o Moderna; trascorsi sei mesi si procede con le due dosi di vaccino, ndr). Per la somministrazione del vaccino i cittadini dovranno prenotarsi attraverso il portale di Regione Lombardia https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

Vaccinazioni antinfluenzali

Intanto, in Lombardia si sono raggiunte le 353.798 dosi di vaccino antinfluenzale già somministrate.

La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti spiega: «309.646 sono state inoculate a cittadini over 65. Le dosi di vaccino antinfluenzale somministrate solo nella prima settimana di novembre sono 181.330. Dunque, a oggi, è stato raggiunto con l’antinfluenzale il 22,3% dei cittadini vaccinati nel 2020, a consuntivo della campagna antinfluenzale”.

CHI PUÒ PRENOTARE L’ANTINFLUENZALE – L’assessore ricorda che possono prenotare la sola vaccinazione antinfluenzale “i cittadini over 65, chi è a rischio per particolari patologie, le donne in gravidanza e, da domani 9 novembre, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni”.

ANZIANI, TERZA DOSE ANTI-COVID E ANTINFLUENZALE – “La situazione epidemiologica – aggiunge la vicepresidente di Regione Lombardia – induce alla massima prudenza”. “Per questo raccomando, soprattutto alla popolazione anziana – precisa Letizia Moratti – di prenotarsi per la terza dose di vaccino anti-Covid e, in concomitanza, di accettare la proposta del vaccino antinfluenzale”.

COME FISSARE L’APPUNTAMENTO – Per prenotare l’antinfluenzale è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, chiamare il call center al numero verde 800.89.45.45 o farlo accedendo al portale dedicato: https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/