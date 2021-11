Rescaldina, cambia il gestore del centro sportivo Bassetti ma l’attrezzatura rimane alle società

Cambia il gestore, ma restano le attrezzature. Il centro sportivo Bassetti di via Roma a Rescaldina da agosto ha un nuovo gestore, ovvero la cordata di associazioni costituita ad hoc da Bulls Rescaldina, Pallacanestro Rescaldina e Dragon Dojo Ju Jitsu, ma potrà continuare ad utilizzare gli attrezzi sportivi acquistati negli anni scorsi da chi li ha preceduti al timone dell’impianto, ovvero l’Associazione Società Sportive Rescaldinesi.

«Al momento del subentro, ASSR, aveva acquistato tramite i 13.000 euro annui concessi dal comune per i sei anni precedenti diverse attrezzature, tra cui il tatami utilizzato dalle associazioni di arti marziali, le porte da calcio e le panchine da calcio – spiega l’assessore allo sport Gianluca Crugnola -. Nella convenzione del 2015 non era stato previsto che al termine avvenisse la cessione al comune di tutte le attrezzature acquistate dal gestore e ad esso fatturate, ma pagate interamente con i contributi comunali. La previsione è invece inserita nella nuova convenzione. Dopo alcune occasioni di confronto, nei giorni scorsi è stato sottoscritto da ASSR e dall’Ufficio Sport un accordo per cui l’Associazione Società Sportive Rescaldinesi concede ad uso gratuito tutte le attrezzature acquistate con i contributi comunali a tutte le associazioni sportive rescaldinesi che accedono all’impianto. Ad ASSR vanno quindi i più sentiti ringraziamenti da parte dell’amministrazione per la correttezza dimostrata e per l’atteggiamento collaborativo nei confronti del mondo sportivo rescaldinese».