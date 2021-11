A Riccione gli Assoluti Invernali paralimpici, la Polha porta 19 atleti

Ultimo importante appuntamento Italiano del 2021 per il nuoto paralimpico. Saranno 150 gli atleti in rappresentanza di cinquanta società presenti allo Stadio del Nuoto di Riccione sabato 27 e domenica 28 novembre per i Campionati Italiani Assoluti Invernali in vasca corta.

Sarà nutrita la rappresentanza degli atleti della Polha di Varese, che sarà anche la società che porterà in gara più atleti, ben 19.

Oltre ai protagonisti della Paralimpiade di Tokyo Alberto Amodeo, Simone Barlaam, Alessia Berra, Arianna Talamona, Federico Morlacchi e Giulia Terzi, saranno impegnati a Riccione anche Alen Sonza, Gabriele Lorenzo, Almedin Neziraj, Adlin Cika, Lorenzo L’Abbate, Tommaso Morandi, Matteo Brusca, Fabrizio Ranieri, Francesco Nicoletti, Lorenzo Zeni, Fabio Garlaschi ed Erica Bistoletti.

Il programma, la Start List ed i risultati in tempo reale potranno essere scaricati sul sito di Natatoria (www.natatoria.it). L’evento sarà trasmesso sulla pagina youtube di Natatoria (guarda qui).