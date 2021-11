Ricerche in corso nel Lago Maggiore a Verbania per una persona scomparsa

Ricerche in corso da questa mattina – martedì 9 novembre – nelle acque del Lago Maggiore di fronte a Villa Taranto, a Verbania. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati, con altri soccorritori, dopo che è stata segnalata la scomparsa di un giovane uomo di circa trent’anni la cui autovettura è stata ritrovata in un parcheggio della zona.

In azione anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco provenienti da Torino. (foto di repertorio)