Ricoveri stabili per Covid negli ospedali di Varese: 16 le persone in cura, nessuna in terapia intensiva

Andamento sempre stabile negli ospedali dell’Asst Sette Laghi per i ricoveri di pazienti Covid. Rispetto alla scorsa settimana si registra un piccolo aumento: attualmente sono 16 i degenti ( contro i 13 di una settimana fa) e ci sono 13 persone in attesa dell’esito del tampone effettuato per poter essere ricovato ( tutti coloro che entrano nei reparti di degenza, per qualsiasi motivo, vengono sottoposti a tampone di controllo). I ricoverati “non Covid” Ono 870.

La terapia intensiva, che ha visto dimettere l’ultimo paziente due settimane fa, non ha registrato alcun ingresso. Sono sempre tre le persone assistite nella respirazione con il casco Cpap.

L’andamento stabile della situazione pandemia emerge anche dal report degli accessi in pronto soccorso: da inizio novembre la media è di 4 richieste di assistenza per problematiche respiratorie da Covid, mentre sono circa 150 gli accessi quotidiani in PS.