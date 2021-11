Rifiuti, cosa cambia: incontro in sala consigliare a Luino con gli amministratori di condominio

Incontro con gli amministratori di condominio per il nuovo servizio di igiene urbana in programma venerdì 26 novembre ore 10,15.



«Dopo gli incontri nelle frazioni con Comunità Montana Valli del Verbano ed Econord, per la presentazione del nuovo servizio che partirà il 1 dicembre, si è resa evidente la necessità di un confronto espressamente dedicato alle realtà condominiali», dicono dal Comune.

A tal proposito l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro cui sono invitati gli amministratori di condominio, i quali potranno chiarire le nuove regole e la modalità della raccolta ma potranno anche manifestare ed esporre le criticità eventualmente percepite.

L’incontro, a cui parteciperà l’assessore all’ecologia della Comunità Montana, il DEC direttore di esecuzione contrattuale e i coordinatori di Econord, si svolgerà venerdì 26 novembre alle ore 10,15 presso la sala consigliare del Comune di Luino.

Gli amministratori potranno iscriversi inviando una mail a: llpp@comune.luino.va.it

L’accesso alla sala sarà consentito con mascherina e previa esibizione del green pass. Sarà possibile fruire dello streaming dell’incontro prenotandosi alla stessa casella di posta elettronica.