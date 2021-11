Riqualifica Fattorie Visconti: “Più facile che Somma accenda un mutuo rispetto a Spes”

«Come intendete coinvolgere i cittadini, le associazioni, i comitati e i rappresentanti di quartiere nel progetto di recupero delle Fattorie Visconti?». A chiederlo all’amministrazione Bellaria tramite un’interrogazione è stata Manuela Scidurlo, consigliera d’opposizione di Somma Lombardo (Fratelli d’Italia), nel consiglio comunale di ieri sera, giovedì 25 novembre.

Nell’ultimo mese si è tornati a parlare delle Fattorie e dell’iter di riqualificazione in atto da tempo, dopo alcuni battibecchi a distanza tra il comitato Antiche Fattorie Visconti e la municipalizzata Spes, che ha preso in carico la riqualificazione.

I primi hanno lamentato una mancanza di condivisione, da parte dell’azienda e dallo stesso comune, mentre sostengono di essere una risorsa per ogni iniziativa atta a dare una seconda vita alle Fattorie; dal canto suo, Spes aveva risposto con toni tranchant che non fosse «un atto dovuto» coinvolgere il comitato nei processi decisionali.

Coinvolgimento di tutti

Così Scidurlo si è fatta carico delle richieste e delle domande dei cittadini rivolgendosi direttamente all’amministrazione. A risponderle il sindaco, Stefano Bellaria, che ha concordato con Scidurlo sul coinvolgimento a trecentosessanta gradi della cittadinanza – dai quartieri, al comitato delle Fattorie alla commissione territorio -, ora che i progettisti hanno concluso, salvo verifiche, l’iter di progettazione della messa in sicurezza.

«Bisogna capire se il progetto, già presentato al bando di Fondazione Cariplo, possa essere ancora attuabile al 100% o no; gli spazi previsti per eventuali uffici, per spazi ricreativi, sala polivalente e centro prelievi sono certamente ancora attuabili; bisogna capire se è ancora attuale un ragionamento sul piano superiore per l’ostello (legato a Malpensa)», ha continuato il primo cittadino, invitando poi la consigliera a porgere ulteriori domande ai delegati di Spes quando, nel prossimo consiglio comunale del 15 dicembre, faranno la consueta relazione annuale.

Le parole e la disponibilità di Bellaria hanno soddisfatto la consigliera, «contenta che la politica pare la pensi diversamente dai vertici; condivido con lei l’esigenza della più ampia partecipazione».

Le difficoltà di Spes

Il sindaco ha poi sottolineato che il recupero delle Fattorie è stato inserito nel Dup e nel piano Opere pubbliche del 2022, senza nascondere le difficoltà della municipalizzata che sta attraversando da due anni a causa del Covid-19 (l’azienda «viaggia» a due cilindri anziché tre e ha ancora una farmacia completamente chiusa, «che vuol dire perdere 1 milione di euro di fatturato»). Il rischio è, dunque, posticipare ancora in là l’intero iter.

«Non vi nascondo che si vuole iniziare l’iter per riportare la proprietà delle Fattorie in capo all’amministrazione cittadina in modo da poter intervenire, è un obiettivo che vogliamo perseguire. In questa fase è più facile che accenda il mutuo il Comune di Somma Lombardo che non Spes».

Infine, è tornato sul discorso della partecipazione, sul bisogno di un confronto e della condivisione di idee e progetti per poi partire con il progetto: «Spes chiaramente risponderà, ma gli attori da coinvolgere sono più di uno. È importante coinvolgerli soprattutto nella seconda parte, in modo da decidere le tempistiche per il confronto e poi intervenire senza perdere ulteriore tempo».