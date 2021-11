Risale il tasso di positività nel Varesotto: 350 i nuovi contagi, casi in aumento nelle scuole

Casi in aumento. Niente a che vedere con la quarta ondata in Gran Bretagna e ora anche in Germania, ma i nuovi contagi crescono, soprattutto in alcune parti del Varesotto come il Luinese.

IN AUMENTO I NUOVI POSITIVI

Nell’ultima settimana, l’incidenza dei nuovi positivi su 100.000 abitanti è stata di 39,21 contro i 22,41 della settimana precedente. In termini assoluti si parla di 350 nuovi positivi, contro i 200 di sette giorni fa, con un tasso di positività dell’1,3% in aumento dello 0,3% nonostante la leggera flessione di tamponi ( da 47787 a 43516) dovuta al ponte di Ognissanti. In provincia di Varese attualmente ci sono 556 positivi al SarsCoV2.

Il paragone con lo stesso periodo dello scorso anno è assolutamente confortante: nessun picco di casi, né di accessi in pronto soccorso e ospedali. Solo un leggero aumento, con un trend, oltretutto, discontinuo.

LA FASCIA DI ETA’ PIU’ COINVOLTA E’ QUELLA 25-49 ANNI

Quello che emerge è la fascia di età più coinvolta, anzi, le fasce di età: i bambini, per i quali non è prevista copertura vaccinale, saliti da 59 a 140 casi nell’ultimatum settimana di ottobre, e la fascia 25-49 anni che è passata in sette giorni da 127 casi a 162. E proprio in questa popolazione si registra un tasso inferiore di vaccinazioni. Tra i ventenni i casi sono residuali: 15 a fine ottobre mentre tra i cinquantenni erano 96.

UN VACCINATO POSITIVO OGNI 3,5 NON VACCINATI

In tutto il mese di ottobre ( periodo 1-31) tra nuovi contagiati il rapporto è di un vaccinato ogni 3,5 non vaccinati con 879 nuovi casi tra i non vaccinati ( 2,57 per mille) e 843 tra i vaccinati ( 0,73 per mille) e l’età è di 20 anni tra chi non è coperto da vaccino e 53 anni tra chi è vaccinato.

IN AUMENTO I CASI NELLE SCUOLE

L’andamento pandemico segna un rialzo anche nelle scuole: nell’ultima settimana di ottobre ci sono stati 27 nuovi contagi nella fascia prescolare, 16 alla primaria, 7 alle medie e 10 alle superiori. Con l’attuale normativa, si sono messi in quarantena 475 bimbi e 68 operatori di nido e infanzia, 339 alunni e 3 operatori della primaria, 102 studenti e 2 operatori delle medie e 221 ragazzi e 8 operatori delle scuole superiori.

Un caso nella primaria è stato individuato grazie all’attività di monitoraggio che Ats Insubria sta svolgendo con i test salivari e che hanno visto coinvolti quasi 500 studenti di 4 diverse scuole.