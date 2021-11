“Riscopriamo Angera. La collezione Pigorini Violini Ceruti” al Museo delle Civiltà di Roma

A un anno dalla scomparsa del direttore, Filippo Maria Gambari, Il Museo delle Civiltà di Roma vuole ricordarlo presentando il volume “Riscopriamo Angera. La collezione Pigorini Violini Ceruti”.

Il volume è dedicato alla collezione archeologica donata al Comune di Angera da Ugo Violini e Maria Grazia Ceruti nel 2017. Il patrimonio di famiglia, ora a disposizione della Comunità, comprende reperti archeologici, angeresi e non solo, appartenuti al celebre archeologo Luigi Pigorini, avo del donatore. A questi manufatti, che costituiscono il primo nucleo di beni archeologici di proprietà del Comune di Angera (VA), si aggiungono alcune lettere autografe di Luigi Pigorini, sconosciute ed edite per la prima volta in questo volume, pubblicate – tra i suoi ultimi contributi al campo degli studi – da Filippo Maria Gambari.

Filippo Maria Gambari

Dalla primavera del 2017 è stato Direttore del Museo delle Civiltà, assicurando la complessa e ambiziosa creazione del museo autonomo dall’unione di quattro importanti musei: il Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”, Arti e tradizioni popolari “Lamberto Loria”, Arte orientale “Giuseppe Tucci”, Alto Medioevo “Alessandra Vaccaro” ai quali si è in seguito aggiunto l”Italo Africano”, intitolato a Ilaria Alpi. Nella concretizzazione di questo Museo si è speso fino all’ultimo sempre con sincero e quotidiano entusiasmo e con grande professionalità e fiducia nei suoi collaboratori, nella convinzione che la sua missione fosse quella di rendere possibile quello che per molti è ritenuta solo un’utopia: un museo che metta al centro l’uomo e la sua forza civilizzatrice.

Evento esclusivamente online: https://youtu.be/JLyPxjYVlSk

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Loretta Paderni, Funzionario delegato dalla Direzione generale musei alla direzione del Museo delle Civiltà

Alessandro Paladini Molgora, Sindaco di Angera

Filippo M. Gambari, Soprintendente in Lombardia

Barbara Grassi, Funzionario archeologo SABAP CO-LC

Filippo M. Gambari ad Angera, tra culti, menù, itinerari e donazioni

Cristina Miedico, MUDEC – Museo delle Culture, Milano

L’allestimento della Collezione Pigorini Violini Ceruti, tra ricerca, accoglienza e partecipazione

Anna Bernardoni, Civico Museo Archeologico di Angera (VA)

Quattro lettere inedite di Luigi Pigorini

Mario Mineo, Funzionario archeologo, Museo delle Civiltà

Un convegno per ricordare Filippo M. Gambari

Paolo Boccuccia, Funzionario archeologo, Museo delle Civiltà

Noi del MuCiv a Dakar- un video girato in presa diretta:

Filippo Maria Gambari a gennaio del 2020 firma l’accordo di collaborazione col Musée des Civilisations Noires à Dakar

Gaspare Baggieri, Funzionario demoetnoantropologo, Museo delle Civiltà