Ristorni, Alfieri (PD): “Raccolto appello sindaci, presentato emendamento sulla spesa corrente”

Il senatore del Pd Alessandro Alfieri comunica la presentazione di un emendamento che raccoglie le richieste dei sindaci di confine che chiedevano di poter aumentare la quota dei ristorni nella spesa corrente dei comuni beneficiari.

«Il costante confronto con i Sindaci del territorio permette di portare a Roma istanze anche di territori con dinamiche socio-economiche particolari come il nostro. Per questo, una volta raccolta la richiesta dei Comuni di frontiera di poter usare per la spesa corrente il 50% dei ristorni dei frontalieri che saranno versati nel 2022 e nel 2023, ho subito presentato a mia firma un emendamento ad hoc al decreto fiscale in discussione in questi giorni in Parlamento – dichiara il senatore varesino del Partito Democratico Alessandro Alfieri – Ora siamo al lavoro per costruire il consenso politico intorno alla proposta e per avere il via libera tecnico da parte dei ministeri interessati».

«Oggi i Comuni possono spendere solo il 30% dei ristorni per la spesa corrente – conclude Alfieri – alzare questa soglia metterebbe loro in condizione di rispondere in maniera ancora più efficace alle nuove esigenze nate dopo la fase acuta della pandemia, aiutando così la ripresa economica del territorio».