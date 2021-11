Ritorna la Festa del Cinema Europeo al Cinema Teatro Nuovo

Al Cinema Teatro Nuovo di Varese è tutto pronto per la nuova edizione della Festa del Cinema Europeo.

Per tutta la giornata di Domenica 14 novembre saranno in programma quattro film imperdibili: alle 15 “La mia fantastica vita da cane” di Anca Damian; alle 17, “The specials – Fuori dal comune” di Olivier Nakache ed Éric Toledano; alle 19:20, “Madre parallelas” di Pedro Almodóvar e in fine alle 21:40, “Annette” di Leos Carax.

Per partecipare alle proiezioni sarà necessario utilizzare la mascherina coprendo naso e bocca per tutta la durata della proiezione, Igienizzare spesso le mani e presentare il green pass all’ingresso della sala di proiezione.

Il costo previsto per i biglietti è 7,50€. Per Filmstudio 90, Arci, over 65, studenti e under 18 in costo è di sei euro 6,00€, mentre per i soci Filmstudio 90 under 25 3,00€, eccetto per “La mia fantastica vita da cane” con prezzo unico di 5€. Dopo il primo film acquistato, gli altri biglietti costeranno 3€ ciascuno!