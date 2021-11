Roberto Castelli si è dimesso dalla presidenza di Autostrada Pedemontana Lombarda

Il presidente Roberto Castelli ha rassegnato in data odierna le dimissioni ad effetto immediato dalla carica di Presidente e Consigliere di Amministrazione di Autostrada Pedemontana Lombarda, per sopravvenuti e inderogabili impegni personali. «Esprimo un sentito ringraziamento per la collaborazione ricevuta in questi anni di difficile ma fruttuoso impegno e porgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro».

Castelli era stato nominato presidente nel luglio del 2019 e solo lo scorso marzo era stato confermato. Proprio di recente, infine, era stata data notizia di una ripresa dei lavori a partire dal ottobre 2022 per il completamento della seconda tratta.