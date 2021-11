Rovera: “Vincere il mondiale all’esordio è un risultato incredibile”

Gara, titolo mondiale e premio di “rookie dell’anno”: il podio del Bahrain è diventato una “seconda casa” per Alessio Rovera, salito a ripetizione sul gradino più alto del circuito del Sakhir dopo la “8 Ore” che ha consacrato l’equipaggio della Ferrari #83 campione del mondo endurance di classe GTE AM.

E Alessio, sempre molto misurato nelle sue esultanze, ha affidato alle parole la gioia per una stagione straordinaria accanto ai compagni Nielsen e Perrodo. «Che lotta anche in questa 8 Ore. Avevamo il potenziale per provare a lottare per il podio e insieme al team abbiamo completato un perfetto lavoro di squadra che ci ha addirittura permesso di vincere coronando nel modo più emozionante la vittoria in campionato».

Un challenge che ha preso una piega decisiva proprio con la gara regina, la “24 Ore”: «Dopo il sogno di Le Mans sapevamo di avere nel mirino un altro massimo traguardo da raggiungere insieme. Siamo sempre stati ai vertici, abbiamo mantenuto la concentrazione nei round finali e combattuto lungo ogni metro di questo FIA WEC a fronte di tanti rivali competitivi».

Fino a ora Rovera – che pure si era già messo in luce più volte in contesti internazionali – aveva vinto “solo” titoli in Italia, ben quattro a vario livello. Adesso la consacrazione su un palcoscenico più vasto: «E’ il mio primo titolo al di fuori dell’Italia e vincere un Mondiale nella stagione d’esordio è qualcosa di incredibile. Sono estremamente contento per il campionato e di condividere l’abitacolo con questi compagni di squadra. Grazie ai ragazzi di AF Corse, speciali per l’intera stagione, così come la macchina, sempre veloce. Che cosa posso aggiungere? Abbiamo vinto!».