“Salute pubblica di qualità, un diritto per tutti”. Presidi a Varese e a Saronno contro la riforma Moratti

Il Coordinamento diritto alla salute di Varese e Attac%- Società della Cura di Saronno organizzano per sabato 20 novembre due presidi, a Varese e a Saronno, per esigere un servizio sanitario pubblico, di qualità ed accessibile a tutte le persone.

“Non vogliamo che la salute sia considerata come una merce qualsiasi su cui speculare per trarre profitto – sèiegano i responsabili delle due associazioni – Non è eticamente accettabile speculare sulla sofferenza. Le cure sanitarie devono essere gratis perchè di fatto le paghiamo già con le tasse, con i ticket e con la sanità integrativa finanziata dallo Stato. Al Consiglio regionale lombardo è in corso in questi giorni il dibattito sulla riforma sanitaria Moratti che continuerà a dirottare un fiume di soldi nella sanità privata facendo un deserto in quella pubblica, riparandosi sotto il principio della libera scelta. E’ falso, se i soldi non ci sono, non si è liberi di scegliere nulla”.

Durante i due presidi – che si terranno a Varese in Galleria Manzoni dalle 9,30 alle 13, e in piazza Libertà a Saronno dalle 10 alle 12,30 – si parlerà anche di brevetti sui vaccini: “Invitiamo tutti a sostenere l’Ice-Iniziativa Cittadini Europei firmando on-line al link www.noprofitonpandemic.eu/it o ai nostri presidi per la firma cartacea. E’ saggio e utile per noi europei rendere i prodotti anti-Covid19 beni pubblici globali e abolire i brevetti sui vaccini anti-covid19 perché siamo in un mondo globale e dalla pandemia se ne esce tutti insieme, e non discriminando tra paesi ricchi e paesi poveri. Il 30 novembre a Ginevra l’ Organizzazione Mondiale del Commercio deciderà se sospendere i brevetti come richiesto da India e Sud Africa. Sosteniamo il diritto dei popoli del sud del mondo a proteggersi dal covid-19 e forse eviteremo lo sviluppo di altre pericolose varianti”.