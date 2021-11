Sarà al Maga l’evento di Ted X Varese per l’ambiente globale: è uno dei nove in tutto il mondo

Seconda edizione di Countdown, l’iniziativa a favore dell’ambiente di Ted X Varese, fortemente ispirata dal cambiamento climatico e orientata alla ricerca di soluzioni in risposta alla crisi climatica, trasformando idee in azioni.

Le iniziative 2021 in particolare sono due: una ad alto tasso creativo, connessa ad altri eventi nel mondo e l’altra che ha come destinazione la riforestazione del varesotto. Entrambe, sostenute convintamente dalle istituzioni, dalla camera di Commercio al Comune di Varese.

«La Camera di Commercio dà un supporto sentito e pieno a TedX Varese – ha commentato Mauro Temperelli, segretario della camera di Commercio di varese, durante la presentazione – Si tratta di un evento che sta lasciando il segno sul territorio, e sta avvicinando i giovani all’amore e rispetto della propria terra».

«Sono qui in duplice veste: una quella istituzionale, di assessore alla Cultura del comune di varese, l’altra come amico di questa manifestazione: negli anni passati io e le mie classi abbiamo partecipato attivamente all’evento – Ha spiegato Enzo Laforgia – come è stato detto, il conto alla rovescia è già avviato, e mai come ora c’è bisogno di sviluppare energie nuove. Per questo l’adesione è totale, sia da parte mia che dell’amministrazione»

ARTIST FOR CLIMATE, 7 ARTISTI PER IL PIANETA AL MA.GA.

TEDxVarese sarà uno dei 9 eventi TEDx in tutto il mondo – da San Paolo in Brasile a Montrèal in Canada – selezionati da TED per unirsi al progetto creativo globale Artists for Climate. «Fa una certa impressione leggere le città coinvolte, e anche a me vedere con chi è accanto Ted X Varese – ha commentato David Mammano, che da anni guida il team come organizer & licensee di TEDxVarese – Ovviamente, siamo orgogliosi di essere stati prescelti in base alle nostre attività precedenti, e ci siamo messi subito al lavoro».

Sette artisti e visual designer provenienti da tutta Italia si raduneranno sabato 20 e domenica 21 novembre all’interno del Museo MA*GA di Gallarate per creare una serie di opere che verrà inserita all’interno di una collezione globale di opere disponibili a tutti sul cambiamento climatico, con l’obiettivo di trasformare la narrativa sul tema e ispirare l’azione «In tutto – spiega Mammano – saranno 70 gli artisti coinvolti in tutto il mondo».

Gli artisti italiani selezionati sono: Gio Pastori, Natalia Brondani, Marianna Tomaselli, Raffaele Sabella, Joey Guidone, Antonio Colomboni, Francesca Milani. Fanno parte di una community di 70 artisti provenienti da 9 paesi che ha l’obiettivo di creare visioni per un futuro migliore ispirando ad agire oggi.

Tutte le illustrazioni e gli artwork verranno creati nell’ambito di TEDxVarese Countdown seguendo un format sviluppato da Fine Acts, studio creativo globale che si dedica all’impatto sociale, dal titolo “SPRINTS”: si tratta di un bootcamp creativo dove visual artist (illustratori, graphic designer e calligrafi) hanno 48 ore di tempo per produrre opere su un tema specifico.

Durante l’iniziativa del 20 e 21 novembre, sono previste anche delle interviste, che vedranno protagonisti il fotografo National Geographic Luca Locatelli, il direttore creativo e scrittore pubblicitario Paolo Iabichino e l’artista Stefano Cagol.

Dopo l’evento, le illustrazioni saranno esposte in una temporanea fruibile nel cuore della città di Varese, in via Volta, dal 1 al 31 dicembre 2021: il programma dell’iniziativa è sul sito Tedxvarese.com. L’iniziativa si sviluppa grazie alla partnership con il Museo MA*GA di Gallarate e Filosofarti.

SELVATICA: COME RIFORESTARE IL VARESOTTO PARTENDO DA UN INTERVENTO AL TED X

Sempre nell’ambito di TEDxVarese Countdown, verrà lanciato Selvatica, un progetto di piantumazione di alberi nel territorio di Varese, nato da una delle iniziative di Countdown 2020 e che ha già consentito di piantumare i primi 100 alberi nella città di Varese.

L’iniziativa è promossa dal team di TEDxVarese in collaborazione con il Comune di Varese, Regione Lombardia, Camera di Commercio di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto e una community di aziende virtuose del territorio.

Tra queste, Carl Zeiss Vision Italia, Elmec Solar, Enoflex Group e Gruppo Novauto, grazie alle quali il progetto ha già raccolto le prime risorse per poter piantumare circa 450 alberi, ognuno con numeri e motivazioni diverse.

«Noi compiamo 175 anni quest’anno, per questo abbiamo deciso di donare 175 piante per il progetto» hala rappresentante di ZEISS Vision Care. «Per noi è abituale parlare di pannelli solari come metodo per avere energia pulita, eliminare CO2 e salvare gli alberi» spiega invece il rappresentante di Elmec Solar «ci è sembrata una iniziativa logica regalare un albero per ripristinare la flora del territorio».

A contribuire non sono solo aziende, ma anche singoli cittadini: «Aziende e privati cittadini possono contribuire con diverse modalità economiche all’acquisto di alberi che verranno collocati nel territorio di Varese seguendo le indicazioni di un comitato scientifico e delle istituzioni competenti. L’obiettivo è dare vita a una responsabilità collettiva per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, favorire la biodiversità, riqualificare gli spazi urbani e rendere l’aria più pulita».

Per questo il progetto conta inoltre sulla collaborazione con Campo dei Fiori Trail, la celebre gara di trail running di Varese: «In occasione del prossimo evento di marzo 2022 la Campo dei Fiori trail darà la possibilità agli iscritti di donare una somma all’iniziativa – conclude David Mammano – aiutando a riforestare il campo dei fiori e impegnandosi a raddoppiare il numero di alberi raggiunto grazie a questa raccolta».

È possibile prendere parte al progetto Selvatica attraverso il sito selvaticatree.it.