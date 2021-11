Scarpe rosse sulla scalinata di Villa De Angeli Frua contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre l’Assessorato Servizi Sociali del Comune di Laveno Mombello propone una serie di momenti di incontro, di condivisione e di riflessione.

La scalinata di Villa De Angeli Frua, sede del Palazzo Comunale di Laveno Mombello, sarà addobbata con le tradizionali scarpette rosse in ceramica. Quest’anno, in un angolo dedicato, saranno presenti anche delle scarpe blu come gesto di vicinanza e di solidarietà per le donne afghane.

Il programma propone alcune attività in laboratorio, esposizioni artistiche, letture guidate, e la presentazione di due associazioni attive sul nostro territorio a favore delle donne vittime di violenza.

Ore 15.00

Ritagli di donne. Ricomposizione di profili artistici femminili tra ideale e reale. Laboratorio creativo, tecnico collage, a cura dell’Atelier Capricorno.

Ore 17.30

La panchina rossa. Dalla cultura della violenza alla cultura del rispetto

Spettacolo a cura della Cooperativa Aquilone con esposizione di un’opera realizzata dagli allievi del Liceo Artistico Frattini di Varese.

Ore 18.30

Intervento delle Associazioni Amico Fragile e Donna Sicura

Seguirà, a fine lavori, aperitivo.

L’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Laveno Mombello, Elisabetta Belfanti commenta: «Le Amministrazioni locali hanno un ruolo importante nel sensibilizzare, informare e promuovere iniziative di prevenzione ed eliminazione della violenza sulle donne: il 25 novembre è il momento della riflessione comunitaria. Come Assessorato ci impegniamo a mantenere un filo con le associazioni che sul territorio sono parte attiva nell’intercettare e offrire il primo soccorso ad eventuali situazioni di pregiudizio e a sostenerne il prezioso lavoro». La manifestazione avverrà in presenza, in pieno rispetto della normativa Covid. La partecipazione è gratuita, con Green Pass e previa prenotazione al link: http://panchinarossa.eventbrite.it