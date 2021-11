Scatole di Natale: a Saronno torna la raccolta di doni per i bisognosi

Torna a Saronno e dintorni in occasione delle festività natalizie 2021 l’iniziativa delle scatole di Natale, i pacchetti contenenti doni utili per allietare il Natale delle persone più bisognose.

Lo scorso anno l’idea in città era stata rilanciata dalla saronnese Paola Dragone, che si era attivata come referente dell’area, raccogliendo oltre 1000 pacchi solidali, consegnati poi ad associazioni ed enti caritatevoli del territorio.

Le informazioni utili per partecipare all’iniziativa:

COME PREPARARE LA SCATOLA Prendere una scatola della dimensione delle scatole delle scarpe (non più grandi, perché diventano un problema logistico per chi le deve trasportare). Dimensione indicativa richiesta: 35cm x 25cm x 12cm. Non utilizzare sacchetti e non scatola di grandi dimensioni con poco contenuto.

IL CONFEZIONAMENTO Deve essere un regalo di Natale quindi usa una bella carta, del nastro, dei fiocchi, dei disegni fatti da bimbi o qualunque cosa possa abbellirla. Da non utilizzare: carta da giornale, scatola non incartata, nastro intorno alla scatola non incartata.

DESTINAZIONE È necessario indicare chiaramente per chi è stato fatto il regalo: donna o uomo, nonna o nonno (destinate alle Rsa); dai 12 anni in su adolescente, indicare se maschio o femmina e specificare l’età; dai 3 ai 12 anni bambino o bambina, specificare se maschio o femmina e indicare l’età; da 0 a 3 anni bebè, specificare l’età o i mesi.

COSA METTERE DENTRO LA SCATOLA

UN PASSATEMPO: quaderno, matite colorate, libro, parole crociate, sudoku, biglietto della lotteria o giochino piccolo / formato viaggio (per i bimbi potete mettere sia un passatempo che un giochino in ottimo stato) Da non utilizzare: oggetti usati, matite a metà, pennarelli scarichi, giochi grandi, dido’ (o altre paste modellabili) aperte e secche.



UNA COSA CALDA (nuovi o in ottimo stato): guanti, sciarpa, cappellino o calze calde. Indumenti tipo maglioni, felpe, tutine ecc. solo per i bambini. Da non utilizzare: maglioni, piumini o giacca (perché non entrano nella scatola), cose infeltrite.

per i bambini.

UN PRODOTTO DI BELLEZZA (solo cose mai aperte): spazzolino, dentifricio, crema, bagnoschiuma, shampoo, profumo ecc. Da non utilizzare: no campioncini, prodotti scaduti o trucchi.



UNA COSA GOLOSA (nuovi e confezionati): caramelle, cioccolatini, biscotti. Da non utilizzare: prodotti deperibili a breve, prodotti aperti, prodotti liofilizzati (ciobar ecc), prodotti da cucinare (farina, polenta, ceci, lenticchie, ecc).



UN BIGLIETTO GENTILE: bigliettino di auguri o 1 disegno/decorazione fatta a mano. Da non utilizzare: straccio di carta, sottolineare stato economico (“a te che sei povero” per esempio), ma più frase motivazionale (“spero ti farà piacere e ti aiuterà ad andare avanti”).



REGOLE SCATOLA Dimensione scatola delle scarpe

Dimensione adeguata al contenuto

Prodotti nuovi e mai aperti o per certe categorie in ottimo stato

Scatola chiusa e impacchettata con cura

Destinazione scatole ben visibile

NON TUTTO FA PIACERE L’intento non è di svuotare l’armadio di cose vecchie ma di FAR PIACERE ad una persona sconosciuta e bisognosa la sera di Natale. Perciò è molto importante il rispetto delle regole come “Cosa metterci dentro” e “Come confezionare la scatola”!

DOVE CONSEGNARE LE SCATOLE I punti raccolta a disposizione fino a domenica 12 dicembre:

Ceriano Laghetto, Turate, Saronno Chiamare o contattare WhatsApp Paola Dragone al 346 0735956.