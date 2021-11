Schianto alla Schiranna, diversi feriti, traffico in tilt attorno a Varese

Un incidente che ha visto coinvolti più veicoli è avvenuto questa mattina, venerdì 12 novembre sulla strada provinciale 1 all’altezza della Schiranna.

Dalle prime informazioni i feriti risultano 5 e lo scontro è avvenuto passate le 6.

Sul posto le forze dell’ordine e il soccorso sanitario che ha inviato cinque ambulanze e due automediche.

I rilievi sono affidati alla polizia e i vigili del fuoco hanno operato per mettere in scurezza l’area così da consentire ai sanitari di soccorrere le persone rimaste ferite, nessuna delel quali dalla prime informazioni risulta in pericolo di vita.

IL TRAFFICO

In tilt la circolazione lungo l’arteria che costeggia il lago: ancora dopo le 7 il traffico risulta fortemente rallentato, con lunghe code (nella foto, le auto in coda già all’altezza di Voltorre, Gavirate).

IL TRASPORTO PUBBLICO

Autolinee Varesine fa sapere che sono possibili rallentamenti e ritardi sulla linea extraurbana N21 (Varese-Osmate/Ispra JRC) e sulla linea urbana N.

LE VIE ALTERNATIVE

Per raggiungere Varese da Sud è consigliabile percorrere la A-8 senza immettersi nella viabilità secondaria. Da Nord percorrere la strada statale 394 ed evitare la Sp1.