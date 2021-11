Scippatori, rapinatori e violenza: una giornata di arresti e condanne nel Varesotto

È stata una giornata fitta di cronaca nel Varesotto quella di giovedì 4 novembre a partire dall’arresto del quarto uomo coinvolto nella rapina all’Eurospin di Olgiate Olona condotto dagli agenti del commissariato di Busto Arsizio. Nelle stesse ore i carabinieri di Gallarate diffondevano la notizia dell’arresto di due uomini ritenuti responsabili dello scippo avvenuto lo scorso settembre fuori dalla chiesa di Jerago con Orago.

Una grossa operazione si è conclusa anche ai danni di alcuni truffatori del reddito di cittadinanza. I carabinieri e la procura di Busto hanno concluso le indagini su una trentina di persone che vivono in Romania ma prendevano il reddito di cittadinanza in Italia ritirandolo alla posta di Cassano Magnago.

Dal tribunale di Varese è arrivata invece la notizia di condanna di un uomo di 48 anni che lo scorso agosto aveva fatto una rapina con un coltello per “soli” cinque euro. Sempre al tribunale sono dovuti invece intervenire i carabinieri per uno show che non è piaciuto a nessuno, partito con qualche battuta decisamente sopra le righe pronunciata dinanzi al collegio penale di Varese.