Sconto sulla Tari per le imprese danneggiate dal Covid, proposta una proroga a Busto Arsizio

La giunta, su proposta dell’assessore al Bilancio Maurizio Artusa, ha deliberato questa mattina (mercoledì) di sottoporre al Consiglio comunale la proroga del termine per l’invio delle richieste di riduzione della TARI per le utenze non domestiche danneggiate dall’emergenza sanitaria.

La proposta della giunta prevede che la scadenza, indicata a suo tempo al 30 settembre, sia posticipata al 31 dicembre, per dar modo alle realtà economiche del territorio che ancora non hanno inviato la richiesta di farlo nelle prossime settimane.

«Mi auguro che gli interessati ‘approfittino’ della proroga per chiedere lo sconto: la riduzione del 50% sulla TARI può rappresentare un aiuto in un momento di difficoltà come quello che il mondo economico sta vivendo – afferma l’assessore -. Una volta ottenuto il via libera del Consiglio che si riunirà il 30 novembre, gli utenti avranno ancora un mese per presentare l’istanza: da parte nostra cercheremo di diffondere più capillarmente le informazioni perchè l’opportunità sia colta da tutti gli aventi diritto».

Si ricorda che la riduzione del 50% della TARI dovuta per l’anno 2021 (quota fissa + quota variabile) è destinata alle utenze domestiche che dimostrino un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisiti art. 1 – commi da 1 a 4 – del D.L. 22.03.2021, N. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69).