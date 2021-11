Scontro all’uscita A9 tra Saronno e Uboldo, trasporto d’urgenza in ospedale per uno dei coinvolti

C’è almeno un ferito grave nell’incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 16 novembre a Saronno, lungo lo svincolo autostradale A9 all’uscita Origgio-Uboldo nei pressi di via Galli. Intorno alle 20.30 si è verificato un tamponamento che ha coinvolto diversi mezzi e costretto all’intervento della Croce rossa di Saronno. Gli operatori sanitari, al termine dell’intervento, hanno trasportato d’urgenza uno dei coinvolti in ospedale a Saronno in codice rosso.