Scoprite con VareseNews la Fondazione Morandini

In occasione della decima edizione di Glocal, il festival del giornalismo di Varese, VareseNews offre ai suoi abbonati l’opportunità di visitare in anteprima la Fondazione Marcello Morandini di Varese. Non ancora aperta al pubblico, lo spazio espositivo nel cuore della città si dedica alla conservazione e valorizzazione delle opere d’arte, di design e i progetti di architettura di Marcello Morandini. Una produzione che si presenta come una sintesi delle arti, in cui l’artista misura la dimensione umana individuando e generando spazi, attraverso una geometria infinita.

Nella mattinata di domenica 14 novembre gli abbonati a VareseNews potranno visitare in anteprima la Fondazione. Le visite guidate sono due, una alle 10 e una alle 11.30. Ad ogni visita potranno partecipare 25 persone. L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotarsi scrivendo a festivalglocal@gmail.com

La Fondazione Marcello Morandini nasce nel 2016 per volontà dello stesso artista e grazie al generoso contributo di due importanti collezionisti, il cui sogno era veder realizzato uno spazio espositivo aperto, accessibile e inclusivo in cui fossero valorizzate le opere di Marcello Morandini. La Fondazione prende vita nel 2017 con l’avvio dei lavori di ristrutturazione e riconversione di Villa Zanotti, una delle preziose architetture di primo Novecento che contraddistinguono il patrimonio culturale identitario di Varese, città in cui Morandini vive e lavora.