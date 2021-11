Scuola Baracca: la ripresa anticipata delle lezioni potrà essere valutata

“Al termine delle quarantene e del testing programmato, sarà possibile rivalutare la ripresa anticipata delle lezioni, di concerto con il Dirigente scolastico“. Ad affermarlo è Ats Insubria in una nota in cui chiarisce provvedimenti, termini e prospettive in merito alla sospensione delle lezioni per tutti gli 80 alunni della primaria Baracca decisa lo scorso 9 novembre.

Al momento il rientro in classe è previsto per tutti nella data di martedì 23 novembre.

Non tutti i bambini infatti sono nelle stesse condizioni: a causa di una “pluralità di tamponi positivi” tre classi della scuola sono state messe in quarantena, mentre la quarta classe è semplicemente in didattica a distanza.

Questa circostanza, unita al fatto che il provvedimento di sospensione è stato adottato alla vigilia dell’entrata in vigore dei nuovi protocolli per il contenimento della pandemia in ambito scolastico, aveva fatto emergere dei dubbi nelle famiglie, e anche all’interno della scuola, su termini e condizioni per la riammissione in classe dei bambini.

“I soggetti in quarantena finiscono dopo 10 giorni con tampone negativo proposto da ATS oppure dopo 14 giorni senza tampone”, precisano da Ats.

Ai soggetti non in quarantena sarà proposto un tampone prima del rientro con comunicazione inviata nella giornata di oggi, giovedì 18 novembre, e una proposta di appuntamento per la giornata di domani 19, novembre, in decima giornata.

“Al termine delle quarantene e del testing programmato, sarà possibile rivalutare la ripresa anticipata delle lezioni, di concerto con il Dirigente scolastico”, conclude la nota inviata da Ats.