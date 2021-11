Scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice Varese. L’educazione è cosa del cuore

L’accoglienza, la cura amorevole per l’altro, lo spirito di famiglia sono le basi dell’accoglienza della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Varese.

Nella Scuola Maria Ausiliatrice si cresce insieme e i bambini, che giorno dopo giorno diventano più grandi, sono protagonisti. Docenti e famiglie sono reciprocamente coinvolti in un costante dialogo e sono per i bambini esempio e sostegno

La Scuola dell’Infanzia, è parte integrante di una grande istituzione scolastica, che condivide lo stesso carisma e metodo educativo e che offre alle famiglie e ai bambini una continuità educativa.

Ogni giorno il bambino impara a conoscere, a fare, a vivere insieme agli altri, guidato da educatrici motivate, amorevoli e attente alle specificità dei piccoli di cui si prendono cura.

Ciascuno è accolto nella sua individualità. In primo piano è la capacità di osservazione del bambino, la conoscenza del suo “mondo”, la lettura delle sue scoperte, il sostegno e l’incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti.

L’obiettivo è la costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di conquistare la fiducia dei genitori e della comunità.

La programmazione didattica prevede laboratori di inglese, psicomotricità, musica, multimediale, attività motoria e lettura.

I bambini vivono esperienze all’aperto grazie a un grande prato verde utilizzato per il gioco, per la didattica all’aria aperta e per un apprendimento che avviene dall’osservare e vivere quello che l’ambiente esterno può offrire.

Per venire incontro alle esigenze lavorative dei genitori la scuola offre

pre-scuola dalle 7.30 alle 9.00

dalle 7.30 alle 9.00 mensa interna

dopo-scuola dalle 15.30 alle 17.30

dalle 15.30 alle 17.30 campo estivo nelle prime tre settimane del mese di luglio

La sezione primavera accoglie bimbi dai 24 ai 36 mesi, offrendo un luogo di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo.

Open day della scuola dell’infanzia

Giovedì 4 novembre – in presenza – dalle 8.30 alle 10.30

Sabato 6 novembre – online – dalle 9.00 alle 12.30, con appuntamenti ogni 20 minuti per gruppi di 8 famiglie (massimo 2 componenti a famiglia)

Sabato 15 gennaio 2022 – in presenza – dalle 9.00 alle 12.30, con appuntamenti ogni 20 minuti per gruppi di 8 famiglie (massimo 2 componenti a famiglia)

La coordinatrice è disponibile su appuntamento, chiamando il numero 0332291711, per colloqui conoscitivi.

Per partecipare agli open day è necessario prenotare.