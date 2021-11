Scuola secondaria di I grado Maria Ausiliatrice Varese. La scuola dove si costruiscono sogni

Alla Scuola secondaria di I grado Maria Ausiliatrice di Varese lo stile educativo, improntato all’ottimismo e sulla fiducia, mette al centro il ragazzo e lo rende protagonista del proprio cammino di crescita, in un ambiente sereno e attento a promuovere attitudini e a sviluppare il gusto della scoperta, affinché ogni ragazzo possa recarsi ogni giorno a scuola con il sorriso.

Proponiamo un’educazione che si radica nei valori evangelici e si esprime in una “pedagogia d’ambiente”, in cui la simpatia, il dialogo, il confronto, la stima e la fiducia reciproca sono i tratti fondamentali della relazione, nel rispetto della persona.

Pensare e progettare la vita sono l’orizzonte in cui i ragazzi sono coinvolti attivamente per:

costruire relazioni aperte e solidali, fondate sull’accoglienza reciproca e sulla disponibilità a collaborare

vivere il protagonismo per costruirsi un'identità solida e intraprendente

esprimere la creatività e imparare a trovare idee e soluzioni nuove

imparare un metodo per organizzare tempo ed energie

fare esperienza di libertà e viaggiare verso la meta con passione e motivazione

Con lo sguardo rivolto al futuro per “camminare con i piedi per terra e con il cuore abitare il cielo”. (Don Bosco)

Alla scuola secondaria i ragazzi sono stimolati a sviluppare l’osservazione, la narrazione, la capacità di analisi e sintesi, la comunicazione con linguaggi diversi, la capacità di affrontare e risolvere problemi.

Durante tutto il percorso scolastico, non mancano momenti formativi legati al metodo di studio, all’orientamento, all’educazione educazione affettiva e alla salute, approfondimenti tematici in educazione civica, gruppo di aggregazione Sales, nonché uscite didattiche sul territorio e partecipazione ad eventi.

Il cammino educativo, scandito ed arricchito dalla proposta pastorale annuale, accompagna i ragazzi mediante un percorso aperto al confronto e alla collaborazione, includendo la comprensione e la condivisione delle regole collettive e l’assunzione di comportamenti necessari a rendere l’apprendimento gratificante e produttivo.

L’azione educativa e formativa si fonda su alcuni valori e attenzioni imprescindibili:

attenzione alla persona: i ragazzi sono posti al centro di tutto il progetto educativo;

metodo educativo: stimolo continuo ad approfondire quanto si apprende, per migliorarsi e avere maggiore capacità progettuale;

ambiente formativo: educatori e ragazzi vivono in costante dialogo per partecipare attivamente alla vita scolastica. Durante le giornate trascorse a scuola sviluppano competenze personali e sociali e, mediante il dialogo, la riflessione e il confronto, definiscono la propria identità e si preparano ad affrontare le sfide della vita riconoscendo sia il valore di cui sono portatori sia la ricchezza che l’incontro con l’altro rappresenta;

sguardo rivolto al futuro: l’educazione è un processo di crescita permanente, che orienta la persona a definire il proprio progetto di vita. La scuola promuove esperienze educative e di accompagnamento che sostengono l’alunno a costruirsi realisticamente e a riconoscere interessi e attitudini che lo aiutano a consapevolizzare la scelta scolastica e professionale più rispondente al proprio bisogno formativo.

L’ingresso a scuola, prima dell’inizio delle lezioni, è consentito a partire dalle ore 7.35 e gli allievi hanno la possibilità di usufruire del servizio mensa tutti i giorni scolastici, previa prenotazione del pasto che viene confezionato nella cucina interna all’Istituto. Al pomeriggio è attivo il servizio di fino alle ore 17.30.

L’identità salesiana della scuola si articola in alcuni momenti esplicitamente evangelizzatori come il buongiorno, un incontro di riflessione che si svolge tre giorni alla settimana per introdurre una parola di accoglienza; la giornata di spiritualità prima della sospensione didattica del tempo natalizio, è un tempo offerto agli alunni attraverso il quale vivere un’esperienza a carattere formativo e spirituale che permetta loro di riflettere su se stessi e confrontarsi su temi o con testimoni, per crescere nell’esperienza di vita e di fede. E infine momenti celebrativi distribuiti nel corso dell’anno o in occasione delle feste salesiane come momenti fondamentali di partecipazione, aggregazione, interazione culturale e religiosa e occasioni di riconoscenza, di appartenenza e di educazione alla corresponsabilità.

Gli open day della scuola secondaria di I grado

Sabato 6 novembre – in presenza – dalle 8.30 alle 10.30 – quattro turni di 30 minuti – 5 famiglie per turno (max 3 componenti a famiglia)

Sabato 6 novembre – online – ore 14.30

Sabato 20 novembre – online – ore 9.00

Sabato 20 novembre – in presenza – dalle 14.00 alle 16.00 – quattro turni di 30 minuti – 5 famiglie per turno (max 3 componenti a famiglia)

Martedì 18 gennaio 2022 – in presenza – dalle 17.00 alle 18.30 – quattro turni di 30 minuti – 5 famiglie per turno (max 3 componenti a famiglia)

Per partecipare agli open day è necessario prenotare.