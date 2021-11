Scuole chiuse per Covid, arresti per mafia e la linea blu dei ciclisti nel podcast del 16 novembre

Le principali notizie di martedì 16 novembre

Sarà chiusa da mercoledì 17 novembre la primaria Marconi di Crenna di Gallarate dove si è sviluppato un focolaio pandemico. I primi casi erano emersi lo scorso venerdì. L’attività di screening ha portato a mettere 5 classi in quarantena e 4 in sorveglianza attraverso i tamponi salivari. La complessità della situazione, che vede coinvolti anche alcuni docenti, ha indotto Ats Insubria e la direzione del comprensivo a chiudere l’iuntera scuola fino al prossimo26 novembre.

Situazione confusa anche alla primaria Baracca di Varese che è chiusa da oltre una settimana su disposizione della dirigente saputa la notizia di alcuni casi positivi tra gli 80 alunni. A distanza di 7 giorni, però, la dirigente non ha ancora notizie certe sulla riapertura e sulla procedura per riammettere gli alunni in classe. Sulla bacheca scolastica viene indicato il 23 novembre come giorno di riapertura.

Sono sette gli arrestati in provincia di Varese nell’ambito della maxi-inchiesta che ha coinvolto le direzioni distrettuali antimafia di Milano, Firenze e Reggio Calabria e che ha portato all’esecuzione di 104 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti, accusati a vario titolo di far parte dell’organizzazione criminale di ‘ndrangheta della cosca Molè. I sette fanno capo alla locale di Fino Mornasco, una diramazione territoriale delle famiglie calabresi che gode di una certa autonomia. Tra gli arrestati uno abitava in zona Gallarate, due a Saronno, uno a Castronno, due a Gerenzano e uno a Cislago. A tutti viene contestata l’associazione a delinquere di stampo mafioso.

Verrà inaugurato il prossimo 28 novembre il percorso Eolo CDF Climb ovvero il tracciato permanente che collega Masnago al Campo dei Fiori e che è indicato con una linea azzurra sull’asfalto per indicare la strada a ciclisti e runner. L’iniziativa, promossa dalla S.C. Alfredo Binda e sponsorizzata da Eolo, sarà presentata ufficialmente domenica 28 novembre alle ore 10 nei pressi dello stadio “Franco Ossola” da dove si sviluppa il tracciato di circa 10,5 chilometri che termina al belvedere del Campo dei Fiori non lontano dall’osservatorio.

La famosa location di molti matrimoni, eventi e concerti, Villa Buttafava di Cassano Magnago, andrà all’asta lunedì 22 novembre al tribunale di Busto Arsizio. Si parte da un’offerta minima di 1,5 milioni di euro. Il Covid-19 e il calo degli eventi , soprattutto dei matrimoni, hanno spinto i proprietari ad arrendersi e a cedere la proprietà. Il 2020, si sa, è stato l’annus horribilis specialmente per le cerimonie: si parla del crollo dell’80% del settore wedding .C’è tempo per presentare la propria offerta fino a venerdì 19 novembre, alle 12.

