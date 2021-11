Sedici ricoverati per Covid a Busto e uno a Saronno. L’età media è di 71 anni

Sono 17 i degenti positivi al SarsCoV2 negli ospedali dell’ASST Valle Olona. Sedici sono nel reparto infettivi dell’ospedale di Busto Arsizio mentre uno ricoverato a Saronno. Per due degenti è necessaria la respirazione assistita con casco Cpap. Nessuno è ricoverato in terapia intensiva. In pronto soccorso a Busto si stanno valutando le condizioni di sei persone che lamentano problemi compatibili con la malattia da Covid.

L’età media dei ricoverati è di 71 anni.

Afferma il Direttore sanitario dell’ASST Valle Olona, dottor Claudio Arici: «I numeri di oggi possono essere un primo, allarmante segnale di avvio della famosa quarta ondata? Non c’è una risposta certa, anche perché numeri simili di ricoverati li abbiamo riscontrati per brevi periodi sia in agosto che in settembre. Resta comunque alta l’attenzione, soprattutto leggendo e ascoltando le notizie che arrivano dagli altri Paesi dell’Europa e del mondo. Siamo in una provincia con tassi di vaccinati che, seppure non ancora ottimali per garantire l’interruzione completa della circolazione del virus, sono tra i più elevati in Italia e ritengo che questo ridurrà il rischio di avere ondate come le precedenti, ma la prudenza è d’obbligo».