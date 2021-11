Il segretario del Pd di Castellanza protagonista del quiz “Caduta libera”

La vita di Alberto Dell’Acqua è tutta un quiz. Il segretario cittadino del Pd di Castellanza solo pochi giorni fa aveva confermato la propria volontà di continuare a condurre la locale sezione dei Democratici, nonostante il risultato elettorale non propriamente soddisfacente (è rimasto fuori dal consiglio comunale per una manciata di voti). A chi gli chiedeva se avrebbe lasciato, lui ha risposto: «raddoppio» – parafrasando il noto papà dei quiz televisivi italiani.

Ieri sera, invece, ha partecipato ad un vero quiz televisivo e lo farà anche stasera. Alberto, infatti, sta partecipando a “Caduta libera”, il quiz di Mediaset in onda su Canale 5 all’ora di cena e condotto dall’intramontabile Jerry Scotti.

La sfida avviene con il conduttore che pone domande di cultura generale, formulate come definizioni, in cui sono già visualizzate alcune lettere delle risposte e alle quali bisogna rispondere in 30 secondi, con un numero illimitato di tentativi. Chi perde cade all’interno di una botola che si apre sotto i suoi piedi. Riuscirà il castellanzese a rimanere in piedi? Appuntamento a questa sera (mercoledì, 18,45) per scoprirlo.