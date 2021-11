Contro il Seregno la Pro Patria vuol ritrovare se stessa per impressionare la nuova proprietà

Sarà una battaglia da vincere ad ogni costo la quindicesima di campionato in scena domani, sabato 20 novembre. Nell’anticipo delle 14:30 allo Speroni di Busto Arsizio la Pro Patria ospita infatti gli “spartani” del Seregno nella partita che segna una nuova era per i tigrotti biancoblu: i primi 90 minuti sotto la cordata napoletana Sgai e gli ultimi targati Testa, che come confermato anche dalla società, rimarrà per il resto della stagione al fianco della nuova proprietà in qualità di presidente onorario.

Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, tuttavia con l’umore diverso per quanto mostrato in campo. Se i brianzoli, in stile 300, hanno infatti lottato (e sono pure riusciti a fare una breccia) contro l’ammiraglia del Sudtirol, i tigrotti biancoblu la scorsa domenica a Meda hanno incassato la peggior sconfitta stagionale a causa di due black out che hanno vanificato 30 minuti di grande orgoglio a cavallo dei due tempi.

«Contro il Seregno sarà fondamentale la piena consapevolezza di come i nostri avversari interpretano le partite – commenta il mister Luca Prina nella conferenza di rito alla vigilia del match-. Al di là dell’aspetto tattico (probabile che gli avversari scendano in campo con un 343 camuffato da 352) dovremo portare la rabbia delle ultime partite senza risultati. Abbiamo lasciato qualche punto per strada e per questo domani sarà importante avere la giusta determinazione».

Come emerso dalle parole del tecnico biellese, nell’anticipo Prina punta infatti molto sull’aspetto mentale, sulla voglia di vincere, anche per fare bella figura davanti al nuovo presidente Citarella ufficializzato alla guida della Pro Patria in mattinata.

«Saranno importanti gli atteggiamenti giusti e il desiderio di muovere la classifica» sottolinea Prina che vuol fare leva sull’orgoglio dei suoi per ritrovare una vittoria che allo Speroni di Busto Arsizio manca da più di un mese: «Il Seregno è una squadra dal feroce agonismo che si esalta nei duelli, che lotta sulle seconde palle. Hanno determinazione nel giocare qualsiasi pallone come se fosse la palla della vita e i numeri che hanno ottenuto in trasferta dicono che questo è il loro modo di giocare».

Una partita difficile: quello che finora è stato il punto di forza degli Spartani è anche il tallone d’achille dei tigrotti, che dovranno prestare particolare attenzione alle palle inattive e al gioco da fermo. Calci piazzati che sono “croce e delizia” per i bustocchi – perché bisogna anche ricordare che la vittoria contro la Juventus U23 o il pareggio agguantato all’ultimo da Saporetti a Sesto San Giovanni provengono infatti da palla inattiva.

«Non dovremo sbagliare nulla – prosegue il tecnico biellese, privato domani di Pierozzi e di Saporetti causa squalifiche, oltre gli infortunati Piu e Lombardoni -. Dovrà essere una partita perfetta in cui non potremmo permetterci mentalmente di andare dietro alle provocazioni o alle lamentele. Dovremmo focalizzare le nostre energie sul desiderio e la volontà di fare risultato, ovvero l’unica cosa che conta in un campionato molto equilibrato, dove una sconfitta fa perdere tre posizioni in classifica e una vittoria te le fa riguadagnare».

Una questione dunque di delicati equilibri, quelli che muovono la classifica ma anche le prestazioni dei tigrotti, finora altalenanti anche all’interno delle partite stesse: «L’equilibrio dell’ambiente è qualcosa di fondamentale, i risultati potrebbero (altrimenti) incidere troppo sui pensieri che ogni giocatore potrebbe portare all’interno della partita. Le voci sul cambio dirigenziale hanno ci hanno distratto? La squadra è sempre stata isolata. La Pro Patria è un fortino all’interno del quale con i ragazzi, i dirigenti e lo staff riusciamo quotidianamente a lavorare e fotografare bene quello che dobbiamo fare. Abbiamo voglia di riscatto e sappiamo anche che non è questo il momento di fare processi o analisi particolari della classifica. Siamo concentrati, alla lunga arriveremo a raggiungere quello che è l’obiettivo che ho dichiarato fin dal primo giorno: avere alle spalle cinque squadre. Cosa non facile in questo campionato».

CLASSIFICA

Sudtirol 36 – Renate 29 – FeralpiSalò 28 – Padova 27 – AlbinoLeffe 21 – Triestina, Pro Vercelli 20 – Juventus U23 Lecco, Piacenza 17 – Trento, Fiorenzuola 16 – Seregno 15 – PRO PATRIA 14, Legnago, Mantova, Virtus Verona 14 – Pergolettese 13 – Giana Erminio 12 – Pro Sesto 12.

ARBITRI

Sarà Mattia Pascarella della Sezione di Nocera Inferiore ad arbitrare Pro Patria – Seregno, in programma per Sabato 20 Novembre alle ore 14.30 presso lo Stadio “Speroni” di Busto Arsizio. A completare la terna, gli assistenti Mattia Massimino della Sezione di Cuneo e Mirco Carpi Melchiorre della Sezione di Orvieto. Quarto Ufficiale Daniele Perenzoni della Sezione di Rovereto.