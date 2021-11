Sesto Calende prepara un magico Natale, tra novità e tradizioni ritrovate

Ultimi preparativi a Sesto Calende prima di dare ufficialmente il via al Natale in città. Quest’anno in programma ci sono una serie di novità ma anche tante tradizioni ritrovate, che ultimamente, anche per via della pandemia erano rimaste in sospeso.

Prima protagonista del periodo natalizio sarà come sempre l’atmosfera: con gli allestimenti dedicati al Natale e le luminarie diffuse – quest’anno in luce calda – realizzate con il contributo dell’amministrazione comunale e del Distretto del Commercio.

«Le coreografie natalizie che a Sesto sono una tradizione, frutto della collaborazione tra comune, gruppo commercianti, pro loco e Confcommercio Gallarate Malpensa, riserveranno quest’anno anche una bella sorpresa – rivela Marco Limbiati, Fiduciario comunale di ConfCommercio Gallarate Malpensa – non mancherà l’albero di Natale collocato nella stessa posizione ma con una nuova veste e un’ulteriore novità a cui stiamo lavorando, ma che per ora non sveliamo, con un graphic designer e un fabbro e che sarà collocata proprio per Natale».

L’accensione di albero e luminarie è in programma il 26 novembre. Torna poi quest’anno la casetta di Babbo Natale in piazza Mazzini con il giardino curato dai ragazzi del Cavallini di Lesa, l’istituto con il quale il comune sta collaborando da alcuni mesi e che proprio in questi giorni ha curato l’abbellimento di un angolo della città. Sempre per i più piccoli non mancherà il momento di festa rappresentato dal lancio delle letterine di Babbo Natale così come l’arrivo di Babbo Natale dal fiume, altro momento di comunità molto atteso dai bambini e dalle famiglie.

«Il ritorno alla normalità – conclude Limbiati – si associa per noi anche al ritorno delle tradizioni, quelle che abbiamo imparato ad apprezzare negli anni e che ormai sono consolidate e quelle più recenti come appunto il lancio dei palloncini».