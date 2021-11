Come si muove la scienza forense nelle indagini? Un incontro a Varese con la prof.Prest

Avete presente CSI, RIS, NCIS? Come si muove davvero la scienza forense nelle indagini? In realtà non funziona esattamente come nelle serie televisive: gli scienziati forensi si occupano anche di morti accidentali e naturali, non interrogano i sospetti e non li arrestano, non si trova

sempre il DNA nel database e per fare un test tossicologico ci vuole molto tempo. Ma sicuramente le tecniche scientifiche in generale e gli incredibili passi avanti nella fisica hanno cambiato il modo di cercare e analizzare le prove, che poi vanno “raccontate” in tribunale.

Venerdì 12 novembre alle ore 21, presso il Salone Estense del Comune di Varese, la Società Astronomica Schiaparelli terrà una conferenza per approfondire questi argomenti. Relatrice sarà la prof. Michela Prest, docente dell’Università dell’Insubria e conferenziera brillante, molto

apprezzata dal pubblico in tutte le precedenti serate tenute per la Società Astronomica.

La dott. Prest descriverà l’evoluzione della prova scientifica in tribunale, presentando gli effetti delle serie televisive e analizzando le tecniche di fisica applicate alla scienza “forense” per concludere con il primo omicidio dell’umanità.

Per accedere alla conferenza è obbligatoria la prenotazione scrivendo a chiara.cattaneo@astrogeo.va.it ed è obbligatorio il Green Pass.