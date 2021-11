Il sindacato sui licenziamenti Carrefour: “La grande flessibilità sugli orari di lavoro non ha pagato”

L’annuncio di una nuova ristrutturazione da parte di Carrefour, non ha colto di sorpresa il sindacato di categoria. Era nell’aria, nonostante il settore della grande distribuzione non abbia risentito della pandemia, anzi. «È l’ennesima procedura fatta da Carrefour negli ultimi dieci anni – commenta Livio Muratore segretario della Filcams Cgil di Varese – frutto di scelte strategiche sbagliate dell’azienda che ha puntato sulla grande flessibilità degli orari di lavoro. Si lavora h24, sette giorni su sette, 365 giorni all’anno. E nonostante questo Carrefour non riesce a competere con le altre realtà della grande distribuzione perché ha aperto alle terziarizzazioni con il franchising a imprenditori privati sul modello Conad, con la differenza che il modello Conad fa parte di una rete più stringente, quello di Carrefour invece lascia più spazio al privato ed è meno tutelante per i lavoratori. Tutto questo porta a una precarizzazione continua dei rapporti di lavoro».

In provincia di Varese la ristrutturazione cancella 4 posti di lavoro, su un totale di 350 dipendenti, e riguarda l’ipermercato di Gallarate e i due supermercati di via Carlo Noé e via Varese, sempre a Gallarate, e il supermarket in via Albisetti a Tradate.

«Riteniamo poco percorribile un confronto finalizzato unicamente a consentire licenziamenti e cessione di negozi a terzi – sottolinea Simona Menegale della Fisascat Cisl dei Laghi – Chiediamo quindi all’azienda di comunicarci il piano di investimenti con un termine per una prospettiva futura e che non venga affrontato un negoziato solamente per consentire alla società di raggiungere il punto di pareggio nel 2022. Servono precisi impegni sul rilancio dell’attività e dell’occupazione e occorre creare un equilibrio gestionale di medio periodo».