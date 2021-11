Il sindaco di Ferno Gesualdi: “Sono completamente estraneo ai fatti e ho massima fiducia nella Magistratura”

«Mi dichiaro completamente estraneo ai fatti che mi vengono contestati». In serata il sindaco di Ferno Filippo Gesualdi con una breve nota per la stampa respinge ogni addebito riguardo alle accuse che gli vengono rivolte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano che proprio oggi ha depositato la chiusura delle indagini a suo carico.

Il sindaco, indagato per presunto scambio elettorale politico-mafioso, esprime massima fiducia nel lavoro della Magistratura: «Nel corso del mio mandato da sindaco ho sempre e solo avuto a cuore gli interessi dei cittadini di Ferno e non ho favorito nessuno – scrive Gasualdi – Tantomeno ho fatto promesse a soggetti malavitosi. Ciò premesso, affronterò le accuse che mi vengono rivolte con serenità e mi difenderò in qualunque sede, nella certezza di riuscire a chiarire ogni aspetto di questa vicenda. Ho massima fiducia nella Magistratura che sono sicuro saprà accertare la mia totale estraneità e l’inconsistenza di questa assurda vicenda».