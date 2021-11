Soccorso in abitazione, l’autogrù dei vigili del fuoco in viale Diaz a Busto Arsizio

Intervento dei vigili del fuoco e del 118 in viale Diaz a Busto Arsizio: intorno alle 15 di venerdì 19 novembre le operazioni hanno causato anche disagi alla circolazione sul “viale della Gloria”, perché i vigili del fuoco sono entrati in azione anche con l’autogru, posizionata sulla strada per raggiungere con la lunga scala un appartamento ai piani alti di un palazzo della zona.

L’intervento era per soccorso persona (per questo c’era anche un’ambulanza), ma l’allarme è poi rientrate.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, una squadra di “prima partenza” dei vigili del fuoco (nella foto) e l’autogrù, oltre alla Polizia di Stato, attivata dal numero unico d’emergenza 112.