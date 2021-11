Sopralluogo dei sindacati a Lo Scoiattolo dopo l’infortunio: “Azienda seria, bisogna capire cos’è successo”

Restano gravi le condizioni dell’uomo rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Lonate Ceppino nello stabilimento del Raviolificio Lo Scoiattolo.

Questa mattina i rappresentanti della UIL sono così andati sul posto per capire cosa possa essere accaduto in una azienda «che è da sempre all’avanguardia sia sull’aspetto della qualità lavorativa che su quella degli impianti» mette subito in chiaro Alberto Donferri, Responsabile UIL per la categoria alimentare (Uila).

«Anche nelle aziende che sono attente capitano incidenti e infortuni, ma di questa gravità sono rari – continua il sindacalista – Nei prossimi giorni abbiamo in programma un incontro con la direzione per capire cosa fare».

Nel frattempo i sindacati hanno ricostruito con alcuni rappresentanti dell’azienda la dinamica di quello che potrebbe essere successo: L’uomo, un responsabile della produzione, era salito su un soppalco dal quale si controlla il corretto funzionamento dei macchinari. Questo punto di osservazione è interessato da alcuni lavori di manutenzione e sembra che possa aver ceduto uno dei parapetti di protezione. L’inchiesta della magistratura – che ora ha sequestrato tutto – dovrà chiarire cosa sia successo e quale sia l’esatta sequenza degli eventi.

«Speriamo che tutto vada per il meglio ed esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia del lavoratore – Commenta Antonio Massafra, Segretario Generale UIL Varese- Ma siamo dispiaciuti e preoccupati da questa sequenza di incidenti, che sono molto gravi. Noi come sindacati tra giugno e luglio abbiamo incontrato tutte le associazioni di categoria per studiare un protocollo di lavoro che alzi il livello di attenzione. Il nostro obiettivo in questo non è zero morti ma proprio zero infortuni».