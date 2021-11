Sostegno psicologico, il Gulliver di Varese propone quattro percorsi gratuiti

“Sostegno psicologico per tutti”, il Centro Gulliver di Varese propone quattro percorsi psicologici gratuiti, costituiti ciascuno da cinque colloqui con un professionista a cui aggiungerne, eventualmente, altri cinque.

«Stiamo rispondendo sempre di più a quello che è un bisogno sentito del territorio» commenta Raffaella Valenti, direttrice del Centro Gulliver, dopo la delibera del consiglio d’amministrazione

Percorsi Gratuiti

Come spiegato dalla Cooperativa sociale, si tratta di colloqui psicologici destinati alle “persone di Varese e provincia che portano una richiesta di sostegno.” Minori, ma anche adulti e nuclei familiari in condizioni di fragilità che possono avere necessità di un monitoraggio o di un orientamento sul lungo periodo, ossia di un accompagnamento costante in un momento particolare della loro vita.

Attualmente il Consultorio familiare Familia Forum e i servizi del Gulliver sono accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale e cercano di dare risposte a diversi bisogni, soprattutto di supporto psicologico. «Le richieste che ci arrivano – sottolinea Cinzia Valsecchi, responsabile del Consultorio Familia Forum – provengono da giovani, adulti e famiglie che si trovano a dover affrontare situazioni di crisi, compiti evolutivi e di transizione del ciclo di vita che richiedono l’acquisizione di abilità relazionali di base e la valorizzazione di competenze individuali e relazionali, sulle quali sono in difficoltà».

“Rispondere ai bisogni di tutti, la vera sfida”

«Sono aumentate le richieste di sostegno, in particolare nell’ultimo anno – spiega Ludovica Cerritelli, fundraiser di Gulliver -. Siamo grati al nostro CDA per aver avuto questa attenzione: questi quattro percorsi sono davvero preziosi. Ma non bastano ed è per questo che per soddisfare sempre più domande e arrivare a tutti abbiamo deciso di ideare una nuova campagna di raccolta fondi in occasione del Natale proprio per coinvolgere la comunità nel sostenere i nostri progetti di supporto psicologico per gli adolescenti».

Il primo appuntamento sarà per una “live cooking dinner”, una cena con 4 portate in “show cooking” con le ricette esclusive per il nuovo logo di Gulliver, organizzata in collaborazione con lo chef Marco Dossi di Love in the Kitchen. Sarà possibile prenotarsi in una delle due date, lunedì 29 novembre oppure mercoledì 1 dicembre (per prenotare il proprio posto a cena è possibile mandare una email a ludovica.cerritelli@gulliver-va.it)

«I nostri donatori sono sempre una risorsa importante – conclude Ludovica Cerritelli -. È di pochi giorni fa un’importante donazione ricevuta proprio da una persona che ha usufruito del Consultorio Famila Forum. “Siamo molto grati di questo. Innanzitutto vuol dire che si è trovato bene e con questo gesto gratuito ha voluto in qualche modo esprimere la propria riconoscenza, scegliendo di sostenere la nostra attività. Inoltre, così facendo, permetterà anche ad altre persone di stare meglio. Questo è il potere del dono e ci motiva ancora di più in quello che stiamo facendo: coinvolgere la comunità per arrivare a tutti».